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Фемида на "удаленке". Вопреки здравому смыслу и нормам УПК?

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- Екатерина Улитина
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Уже несколько недель правосудие в Кыргызстане внедряет систему рассмотрения уголовных дел в режиме онлайн. Использование цифровых технологий – не просто прихоть, а вынужденная мера из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Однако далеко не все участники судебных разбирательств пришли в восторг от инноваций.

Адвокат Замир Жоошев сегодня разместил фотографию онлайн процесса. В посте он написал, что невозможно "защищать через монитор".

Позже член политсовета СДПК и подсудимая по кой-ташскому делу Кундуз Жолдубаева написала о происходящем во время процесса подробнее.

"Судебное разбирательство по событиям в Кой-Таше продолжается в онлайн режиме вопреки здравому смыслу и с нарушением УПК КР. Обвиняемые и защитники не раз об этом заявляли, но безрезультатно. Сегодня, во время очередного процесса подсудимые в знак протеста изъявили желание покинуть кабинет в СИЗО-1, оборудованный под конференц-зал", - написал адвокат.

Подсудимый о котором идет речь Равшан Джеенбеков возмущен тем, что не может общаться со своим защитником наедине и без ограничения количества и продолжительности времени. Это право гарантировано уголовно-процессуальным кодексом.

Правосудие по интернету

В пресс-службе Верховного суда VB.KG пояснили, что заседания в формате видеоконференции проходят только по уголовным делам. Первое такое заседание прошло 7 июля.

Видеоконференции проходят через портал "Дистанционных судебных заседаний", который был создан специалистами Учреждения по информационным технологиям "Адилет сот" при Судебном департаменте Верховного суда.

"Портал был разработан с целью оптимизации, рационального использования времени участников судебных заседаний. Благодаря порталу для допроса обвиняемого, свидетеля, потерпевшего по видеоконференцсвязи с учреждениями Государственной службы исполнения наказаний или в ближайшем по месту жительства гражданина судебном органе, оснащенного системой аудио-видеофиксации судебных заседаний", - рассказал в Верховном суде.

Не все так просто

При этом далеко не все практикующие адвокаты и их подзащитные воспринимают новшество абсолютно негативно. Адвокат Бактыбек Жумашев в комментарии VB.KG рассказал свою позицию.

- Первое, что надо сказать – в УПК нет такой нормы, которая позволяет и регулирует проведение дистанционных заседаний. Одновременно с этим, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, я не против проведения процессов в режиме онлайн по менее тяжким уголовным делам и только с согласия сторон. Проблема состоит в другом: руководство Госслужбы исполнения наказаний всячески препятствует тому, чтобы подследственных вывозили из следственного изолятора. Суды вынуждены идти на проведение онлайн процессов из-за такой позиции ГСИН, - говорит Бактыбек Жумашев.

По его словам адвокаты и подсудимые действительно зачастую не могут встретиться и обсудить стратегию защиты, а также поделиться важной информацией.

- Если в СИЗО ГКНБ прием не прекращался ни на один день, то в СИЗО-1 до сих пор адвокаты встречаются с трудностями, чтобы встретиться с подзащитными. Я уже говорил на одном из процессов, что суды должны жестче реагировать на действия ГСИН, писать представления и требовать соблюдения УПК, - заключил адвокат.

Пока же суды проходят в режиме онлайн, даже несмотря на несогласие сторон. Один из участников кой-ташского дела Равшан Джеенбеов пообещал бороться за свое право присутствовать на процессе и дойти даже до ООН.


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URL: https://www.vb.kg/391108
Теги:
Интернет, правозащитники, суд, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, Замир Жоошев, Кой-Таш
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