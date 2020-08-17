Подготовка к зиме.ТЭЦ Бишкека и Оша объявили тендеры на покупку топлива

Кыргызстан начал подготовку к отопительному периоду в условиях маловодья. Подробнее о проводимой работе рассказал в ходе брифинга председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

По его словам к осеннему периоду этого года в Токтогульском водохранилище будет накоплено меньше воды, чем год назад. Сейчас наполненность водохранилища составляет 14,5 млн кубометров, что на 2,3 млн кубометра меньше, чем год назад.

Одновременно с этим начал работу Республиканский штаб по подготовке к отопительному периоду, такие же штабы работают в каждом регионе.

По распоряжению этого штаба, в Кыргызстане будут открыты 768 топливных баз и пунктов продажи угля для обеспечения населения твердым топливом.

- Что касается ТЭЦ Бишкека 29 июня заключен договор на поставку местного угля в объеме 700 тысяч тонн с госпредприятием "Кыргызкомур". 20 августа будет объявлен конкурс на 60 тысяч тонн с месторождения Таш-Кумыр. Кроме того, объявлен конкурс на закупку импортного угля в объеме 330 тысяч тонн. Уже состоялось вскрытие конкурсных заявок. В настоящее время работает тендерная комиссия. Также на ТЭЦ Бишкека планируется закупить 4 тысячи тонны мазута. Сейчас комиссия выбирает поставщика, - рассказал Эмиль Осмонбетов.

На приобретение импортного угля планируется потратить 1 млрд 209 млн 600 тысяч сомов.

Для ТЭЦ города Ош уже заключен договор с ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку 20 тысяч тонн мазута.