Погода
$ 77.57 - 77.93
€ 91.05 - 92.55

В 2020 году увеличилось число аварийных отключений электроэнергии

118  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам семи месяцев 2020 года в Кыргызстане увеличилось число аварийных отключений. Об этом сегодня, 17 августа, в ходе брифинга сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

- Общее количество аварийных отключений составило 3137 единиц. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 348 аварий", - сказал Эмиль Осмонбетов.

По его словам причина аварийных отключений – износ оборудования и погодные условия. В настоящее время завершается ремонт сетей и оборудования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391115
Теги:
отключение электроэнергии, энергетика, Кыргызстан, ГКПЭН, Эмиль Осмонбетов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  