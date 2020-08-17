В 2020 году увеличилось число аварийных отключений электроэнергии

По итогам семи месяцев 2020 года в Кыргызстане увеличилось число аварийных отключений. Об этом сегодня, 17 августа, в ходе брифинга сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

- Общее количество аварийных отключений составило 3137 единиц. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 348 аварий", - сказал Эмиль Осмонбетов.

По его словам причина аварийных отключений – износ оборудования и погодные условия. В настоящее время завершается ремонт сетей и оборудования.