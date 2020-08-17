Погода
$ 77.57 - 77.93
€ 91.05 - 92.55

Жээнбеков обсудил с Бороновым вопросы социально-экономического развития КР

75  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 августа, провел онлайн-совещание с Премьер-министром Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране, вопросы социально-экономического развития республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Кубатбек Боронов отметил улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией - заметно уменьшилось число новых случаев заражения. Он подчеркнул, что принимаются исчерпывающие меры по дальнейшему улучшению ситуации и созданию запаса лекарственных средств с длительным сроком хранения.

По информации Премьер-министра, на данный момент идет освоение 14 млрд сомов, выделенных в рамках программы по поддержке предпринимателей.

Он проинформировал о мерах по поддержке предпринимателей, в числе которых максимальное сокращение бюрократических проволочек в предоставлении льготного кредитования.

Отмечено, что количество банковских документов для получения кредита уменьшены с семи до трех.

Кубатбек Боронов также представил информацию о ходе реконструкции социальных объектов, внутренних дорог в регионах.

Также Глава Правительства сообщил, что по результатам проведенного анализа эпидемиологической ситуации принято решение об обучении учеников 1-х классов непосредственно в школах.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость разработки детального плана мероприятий для усиления работ по сокращению дефицита бюджета и объемов теневой экономики.

Обратил внимание на обеспечение продовольственной безопасности, пополнение материальных резервов запасами зерна и лекарств.

Глава государства отметил необходимость проведения комплексного анализа по влиянию ситуации с коронавирусной инфекцией не только на систему здравоохранения, но и на экономику и социальную сферу.

Кроме того, он еще раз подчеркнул особую важность обеспечения своевременной подготовки отраслей, учреждений социальной сферы, в особенности медицинских объектов, к прохождению осенне-зимнего периода.

Обратил внимание на своевременное финансирование работ по капитальной реконструкции больниц, усиление предупредительных мер по санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.

Также Сооронбай Жээнбеков отметил важность активизации мер по предоставлению врачам и учителям льготных ипотечных кредитов со стороны Государственной ипотечной компании.

Подчеркнул необходимость продолжения работ по расширению доступа фермеров к льготным кредитным ресурсам в рамках государственной политики регионального развития.

Вместе с этим отмечено, что в рамках платформы "Санарип аймак" до конца текущего года все государственные услуги, предоставляемые населению в регионах, должны быть переведены в электронный формат.

Кроме того, Президент Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на обеспечение эффективной организации мероприятий в рамках подготовки к проведению парламентских выборов с соблюдением всех санитарных требований.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391116
Теги:
Кубатбек Боронов, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  