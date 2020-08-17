Жээнбеков обсудил с Бороновым вопросы социально-экономического развития КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 августа, провел онлайн-совещание с Премьер-министром Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране, вопросы социально-экономического развития республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Кубатбек Боронов отметил улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией - заметно уменьшилось число новых случаев заражения. Он подчеркнул, что принимаются исчерпывающие меры по дальнейшему улучшению ситуации и созданию запаса лекарственных средств с длительным сроком хранения.

По информации Премьер-министра, на данный момент идет освоение 14 млрд сомов, выделенных в рамках программы по поддержке предпринимателей.

Он проинформировал о мерах по поддержке предпринимателей, в числе которых максимальное сокращение бюрократических проволочек в предоставлении льготного кредитования.

Отмечено, что количество банковских документов для получения кредита уменьшены с семи до трех.

Кубатбек Боронов также представил информацию о ходе реконструкции социальных объектов, внутренних дорог в регионах.

Также Глава Правительства сообщил, что по результатам проведенного анализа эпидемиологической ситуации принято решение об обучении учеников 1-х классов непосредственно в школах.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость разработки детального плана мероприятий для усиления работ по сокращению дефицита бюджета и объемов теневой экономики.

Обратил внимание на обеспечение продовольственной безопасности, пополнение материальных резервов запасами зерна и лекарств.

Глава государства отметил необходимость проведения комплексного анализа по влиянию ситуации с коронавирусной инфекцией не только на систему здравоохранения, но и на экономику и социальную сферу.

Кроме того, он еще раз подчеркнул особую важность обеспечения своевременной подготовки отраслей, учреждений социальной сферы, в особенности медицинских объектов, к прохождению осенне-зимнего периода.

Обратил внимание на своевременное финансирование работ по капитальной реконструкции больниц, усиление предупредительных мер по санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.

Также Сооронбай Жээнбеков отметил важность активизации мер по предоставлению врачам и учителям льготных ипотечных кредитов со стороны Государственной ипотечной компании.

Подчеркнул необходимость продолжения работ по расширению доступа фермеров к льготным кредитным ресурсам в рамках государственной политики регионального развития.

Вместе с этим отмечено, что в рамках платформы "Санарип аймак" до конца текущего года все государственные услуги, предоставляемые населению в регионах, должны быть переведены в электронный формат.

Кроме того, Президент Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на обеспечение эффективной организации мероприятий в рамках подготовки к проведению парламентских выборов с соблюдением всех санитарных требований.