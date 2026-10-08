Забит Магомедшарипов подписал контракт с борцовской лигой RAF

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов подписал контракт с американской лигой Real American Freestyle (RAF). В рамках нового соглашения российский спортсмен проведет несколько схваток по вольной борьбе.

О заключении контракта сообщил инсайдер ESPN Бретт Окамото. По его данным, соглашение рассчитано на несколько выступлений. Дебют Магомедшарипова в новой организации запланирован на 14 ноября в Абу-Даби.

Спортсмен не выступал в профессиональных смешанных единоборствах (MMA) с 2019 года. После длительной паузы он возвращается к соревновательной практике в борцовском формате.

Ранее Магомедшарипов провел поединок по грэпплингу на турнире ACBJJ, где одержал победу над Юссефом Залалом единогласным решением судей.

Имя первого соперника российского бойца в лиге RAF пока не разглашается.