Погода
$ 77.60 - 78.00
€ 91.05 - 92.55

Белорусская оппозиция составила координационный совет для передачи власти

151  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова на своей странице в Facebook огласила список лиц, входящих в Координационный совет по трансферу власти в республике. Об этом сообщает radiosputnik.ria.ru.

В список из 36 человек вошли правозащитники, политологи, юристы, журналисты, общественные деятели, активисты, представители других профессий, руководители организаций и Нобелевский лауреат по литературе.

"Регламент Координационного совета будет опубликован в ближайшее время. Первое заседание Координационного совета (в имеющемся на момент заседания составе) состоится в ближайшие дни, о времени и месте будет объявлено дополнительно", – написала Ковалькова.

На прошлой неделе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Она отметила, что в него могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Забастовки и протестные акции начались по всей республике 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Его соперница, Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, заявив, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше 50%.

В Европейском союзе уже заявили, что не признают избрание Лукашенко президентом. Ряд западных политиков призвали власти Белоруссии провести новые выборы, а также прекратить насилие со стороны силовиков к протестующим.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утверждал, что силовые действия в отношении участников акций протеста применялись в ответ на провокации со стороны некоторых манифестантов. Он не раз указывал, что многие задержанные участники массовых беспорядков, по его словам, были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391118
Теги:
Беларусь, Александр Лукашенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  