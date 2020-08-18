Белорусская оппозиция составила координационный совет для передачи власти

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова на своей странице в Facebook огласила список лиц, входящих в Координационный совет по трансферу власти в республике. Об этом сообщает radiosputnik.ria.ru.

В список из 36 человек вошли правозащитники, политологи, юристы, журналисты, общественные деятели, активисты, представители других профессий, руководители организаций и Нобелевский лауреат по литературе.

"Регламент Координационного совета будет опубликован в ближайшее время. Первое заседание Координационного совета (в имеющемся на момент заседания составе) состоится в ближайшие дни, о времени и месте будет объявлено дополнительно", – написала Ковалькова.

На прошлой неделе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Она отметила, что в него могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Забастовки и протестные акции начались по всей республике 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Его соперница, Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, заявив, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше 50%.

В Европейском союзе уже заявили, что не признают избрание Лукашенко президентом. Ряд западных политиков призвали власти Белоруссии провести новые выборы, а также прекратить насилие со стороны силовиков к протестующим.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утверждал, что силовые действия в отношении участников акций протеста применялись в ответ на провокации со стороны некоторых манифестантов. Он не раз указывал, что многие задержанные участники массовых беспорядков, по его словам, были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.