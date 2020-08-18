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Достали! В Бишкеке жители пожаловались на работу пункта приема стеклотары

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- Сергей Швец
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Жители 7–го микрорайона пожаловались на работу пункта приема стеклотары и металлов. Вокруг него постоянно царит антисанитария, а "поставщики" бутылок и лома своим грязным и запитым видом пугают местных жителей и прохожих.

Само расположение этого объекта удивляет - ни один здравомыслящий чиновник никогда бы не дал добро на открытие такой точки в центре жилого массива. Скупщики пластиковых бутылок установили сразу несколько контейнеров на улице Саманчина (бывшая Камская), между городской детской туберкулезной больницей № 1 и школой–гимназией № 20. Причем парадный вход забегаловки выходит прямо на больницу и тротуар, по которому ежедневно проходит большой поток пешеходов.

- Вы ведь понимаете, кто собирает вторсырье, - обратилась в нашу редакцию пожилая жительница микрорайона. - А потому это место превратилось в явочное для бомжей и алкашей. Они идут сюда вереницами. Не раз видела, как после удачной сдачи отдельные "работники" обмывали событие здесь же, рядом с контейнерами. Кроме того, весь этот мусор является источником инфекции и отвратительного запаха. Скупщики складируют товар в больших мешках, пока не наберут нужного объема для транспортировки.

В момент приезда корреспондента"ВБ" как раз была та самая картина, о которой говорила женщина. Очередной собиратель приволок сумку хлама.

Понятно, что сбором вторсырья тоже нужно заниматься. Но кто дал добро на размещение такого специфичного объекта прямо посреди жилого микрорайона?

В управлении землепользования и строительства мэрии на вопрос, имеются ли у владельцев необходимые документы на открытие этой точки, сразу не смогли ответить, но обещали в течение нескольких дней разобраться и уведомить о результатах.

Параллельно корреспондент "ВБ" попросил обратить внимание на царящую здесь антисанитарию сотрудников санитарно–экологической инспекции мэрии. Для наглядности отправил фотографии. Хочется надеяться, что муниципальные службы разберутся.

Но если даже выяснится, что разрешительные бумаги у "коммерсантов" есть, то будет интересно узнать, кто именно их выдал.


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URL: https://www.vb.kg/391119
Теги:
мэрия, Бишкек
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