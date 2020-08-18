Мэрия сообщила, что потушила возгорание в карьере в микрорайоне №11

Мэрия Бишкека сообщила, что возгорание в карьере №11 потушено, задымление полностью устранено.

"На данный момент на объекте ликвидированы очаги задымления, запаха гари уже нет. На месте дежурит команда Октябрьского акимиата, районного управления МЧС и сотрудники МП "Тазалык", привлечена крупная спецтехника, бульдозеры", - говорится в сообщении мэрии.

В муниципалитете отмечают, что причиной возгорания стал мусор, который выбрасывали в карьер в течение нескольких лет и вызвал эндогенный пожар.

"Нам пришлось вскрывать очаги задымления под тоннами мусора для установки причины задымления и тушения возгораний. Сейчас заезд на карьер закрыт для въезда, производится копка траншеи для того, чтобы машины не смогли подъехать и сбросить свой мусор", - сообщили в мэрии.

Муниципалитет ведет служебное расследование по этому делу. Уже уволены ответственные должностные лица.