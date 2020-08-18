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Задержан подозреваемый в поджоге студии KORU

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- Виктория Гунгер
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Милиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге художественной студии KORU и краже. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной службы милиции.

Как отмечается, ранее в милицию поступило заявление, в котором указано, что в ночь с 16 на 17 августа неизвестный разбил окно одной из сети быстрого питания "Бир Эки", расположенной на проспекте Чуй, и украл телефон стоимостью 15 тысяч сомов.

- В результате поисков задержан Б.В., 1991 года рождения. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 "Кража" УК КР. Мужчина также подозревается в поджоге художественной студии KORU. В настоящее время он находится в ИВС Ленинского района, - пояснили в ведомстве.

Напомним, 11 августа в милицию поступило сообщение о том, что в художественной школе KORU, расположенной по улице Раззакова, горит крыша. Пожар потушили сотрудники противопожарной службы.

Накануне на своей странице в Twitter сотрудники ресторана Navigator, заявили о намеренном поджоге студии. Слова они подкрепили опубликованным видео.


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URL: https://www.vb.kg/391126
Теги:
кража, поджог, уголовная ответственность, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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