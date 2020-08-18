Турат Акимов Дамиру Сагынбаеву: Неужели в МВД исчезают секретные документы?

Общественный деятель Турат Акимов посредством соцсетей обратился с просьбой к главе Совбеза Дамиру Сагынбаеву навести порядок в силовых органах.

"Странные письма иногда приходят ко мне. Данное письмо о некой государственной тайне (о чем я не знаю, с уголовным делом не знаком). Меня лишь попросили донести этот сигнал до секретаря СовБеза КР господину Дамиру Сагынбаеву. В письме говорится, что их последняя надежда – это Совет безопасности при Президенте КР.

Уважаемый Дамир Казакович, надеюсь ваши полномочия позволят остановить утечку секретных материалов из органов МВД и навести порядок в силовых органах. Привожу тест дословно:

"Действующий сотрудник Главного штаба МВД Кыргызской Республики подполковник милиции Абылкайыров Кумарбек Айдыралиевич ранее, занимая должность заместителя начальника по оперативной работе ОВД Кеминского района Чуйской области, утерял совершенно секретные документы, составляющие государственную тайну.

По данному факту было возбуждено уголовное дело №173-16-72 по ст.316 ч.1 (халатность) УК КР. Расследованием данного уголовного дела занимаются следователи УГКНБ по Чуйской области.

Однако, по неизвестным причинам, данное уголовное дело по настоящее время остается не реализованным, т.е. виновные лица до сих пор остаются безнаказанными. Или же в данном случае есть какая-та заинтересованность НАДЗОРНОГО ОРГАНА, призванного обеспечивать соблюдение законности, что приводит к нарушению принципа неотвратимости наказания", - написал Акимов.