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Кыргызстан укрепит сотрудничество со странами СНГ в области электросвязи

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- Евгений Денисенко
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Широкий круг вопросов, связанных с укреплением сотрудничества в коммуникационной сфере, рассмотрен на 39-м заседание Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций Регионального содружества в области связи (РСС ). Оно, по информации РСС, состоялось в режиме видеоконференцсвязи, с участием специалистов всех стран-партнеров, включая Кыргызстан.

Региональное содружество в области связи было образовано администрациями связи стран СНГ в декабре 1991 года, а соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи утверждено Советом глав правительств Содружества в октябре 1992-го. В настоящее время участниками РСС являются все администрации связи государств СНГ, а в качестве наблюдателей принимают участие еще ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.

В работе 39-го заседания Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС приняло участие более 100 экспертов из соответствующих структур Азербайджана Беларуси, Казахстана, Кыргызстана (ОАО "Кыргызтелеком"), России, Туркменистана, Узбекистана, а также ряда международных профильных объединений и Евразийской экономической комиссии.

Среди рассмотренных вопросов - приоритетные направления деятельности операторов в реализации программ цифровой экономики в странах-партнерах, цифровая трансформация участников РСС, вызовы и оперативные решения в период пандемии COVID-19, меры по проиводействию фроду (мошенничеству) на сетях связи, укрепление информационной безопасности взаимодействующих сетей, перспективные направления деятельности рабочей группы по спутниковым технологиями другие.

Речь шла, в том числе, и обмене "черными" списками с помощью международного идентификатора мобильного оборудования. Такая мера предпринимается для борьбы с "серым" импортом смартфонов, украденных или нелегально ввезенных.

Собеседники также уделили внимание подготовке к Всемирной ассамблее по стандартизации Международного союза электросвязи (МСЭ), запланированной на текущий год, и намеченной на 2021-й Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ. Участие в них также примут представители телекоммуникационной отрасли Кыргызстана.

"Заседание прошло в конструктивной деловой атмосфере и обстановке, были приняты соответствующие решения по актуальным вопросам повестки дня", - отметили в РСС. Очередное 40-е заседание данного Совета решено провести в первой половине 2021 года в Словении.


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URL: https://www.vb.kg/391140
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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