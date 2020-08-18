Омурбека Бабанова предложили вернуть в политику

Надо возвращать Бабанова в политическое поле. Я хоть и не его сторонник, но в 2017 с ним обошлись несправедливо, написал в социальных сетях журналист-эксперт Азамат Тынаев.

При этом, многие согласились в несправедливом отношении к Омурбеку Токтогуловичу. И выразили мнение, что, если он вернется, Кремль сделает ставку именно на него.

Напомним, 20 декабря прошлого года в партии "Республика" сменился лидер и Омурбек Бабанов официально ушел из большой политики.

На внеочередном съезде партии он подвел итоги своей политической карьеры. И поблагодарил всех, кто шел рука об руку с ним по тернистому политическому пути.