"Келдибеков не имеет право подписывать меморандумы от имени "Ата-Журта""

Политическая партия "Ата-Журт" распространила заявление по поводу того, что некоторые ее члены изъявили желание баллотироваться в парламент в составе другого политобъединения. Текст заявления предоставил редакции VB.KG пресс-секретарь партии Нургазы Анаркулов.

"Сегодня стало известно о том, что "часть членов политической партии "Ата-Журт" приняла решение объединиться с партнерами и баллотироваться в составе партии "Мекеним Кыргызстан".

В связи с этим уточняем, что Ахматбек Келдибеков и другие члены партии "Ата-Журт" имеют право от своего имени присоединиться к другим партиям в преддверии выборов в парламент Кыргызстана. Но они не могут подписывать никакие меморандумы от имени партии. Также, они не имеют право преподносить это как слияние "Ата-Журта" с другими партиями.

Все решения об объединении партии "Ата-Журт" с другими партиями принимаются на политсовете партии и в съезде. По этой причине сообщаем, что партия "Ата-Журт" не принимает участие в выборах в парламент и не принимала решения об объединении с другими политическими силами".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что лидеры партии "Ата Журт" и "Мекеним Кыргызстан" решили вместе идти на предстоящие парламентские выборы.