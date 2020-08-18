Кто вошел в списки новой партии "Реформа"?

Появился список партии "Реформа". Правда, Дастана Бекешева, который накануне присоединился к политобъединению, в нем нет.

На данный момент в нем 82 кандидата. Но, возможно, до регистрации в ЦИК он еще пополнится новыми представителями.

Итак, как члены "Реформа" зарегистрированы:

Клара Сооронкулова, Динара Ошурахунова, Искендер Шаршеев, Торогелди кызы Азиза, Азис Абакиров, Вадим Студенкин, Курманбек Шамбетов, Канатбек Мурзахалилов, Аида Алымбаева, Алтынай Солтонбек, Акматалы Айбек, Тимур Ташкулов, Замир Айылчиев, Мээрбек Эрдоолатов, Данияр Беккулов, Искендер Батырбеков, Бектур Калыков, Сурап уулу Бекмамат, Эльдар Сапаев, Айсулуу Аскарбекова, Лира Сыдыкова, Муратбек Абыкеев, Темир Болотбек, Бакыт Молдожанов, Асель Дунганаева, Уулбубу Арстанбекова, Матин Шонкоров, Таалай Насиридинов, Суйундук уулу Данияр, Любовь Доган Эдилбек уулу Улукбек, Карина Насырова, Алмаз Сардеков, Эрлан Мамалатипов, Бурул Усманалиева, Гульгаакы Мамасалиева, Эльдар Супатаев, Жаныбек кызы Аида, Акылбек Ташбулатов, Азамат Акенеев, Кайрат Смаилов Нургазы Сыргакбеков, Алтынай Султанбекова, Чолпон Абдрахманова, Бакыт Сыдыков, Азамат Чакиев, Тилек Сулайманбеков, Абылкасым уулу Алмамбет, Жайнак Алыбаев, Шабдан уулу Чынарбек, Азамат Сабиров, Марат Мусуралиев, Банур Абдиева, Акжолтой Тукунов, Эсен Рысбеков, Айдай Мелисова, Назгуль Шекекова, Андрей Тен, Эркин Нурбаев, Маматкасым уулу Мирбек, Адылжан Шамшиев, Манас Саматов, Урмат Насыкулов, Асаналы Маметов, Эрулан Кокулов, Жанат Каримова, Мирбек Камалов, Урмат Джаныбаев, Назгуль Келдибекова, Рита Карасартова Анна Зубенко, Айбек Джакипов, Кызжибек Качиева, Урмат Казакбаев, Нургазы Долотбаев, Самат Гуронов, Мурат Карыпов, Бийназар Кайназаров, Азият Джекшеев, Тилек Ахматов, Атабек Арипов, Азис Абакиров, Чолпон Айтахунова, Аида Алымбаева.