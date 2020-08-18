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Прогноз погоды по Кыргызстану на сентябрь

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- Оксана Гут
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Кыргызгидромет представил прогноз погоды по территории Кыргызской Республике на сентябрь.

Зона земледелия Чуйской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит в Чуйской долине 17…19°, в предгорных районах и в Кеминской долине 11…13° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5...10º до 12...17º тепла, днем от 18…23° до 27…32° тепла. В отдельные дни возможно понижение температуры воздуха ночью до 2…7°, днем до 12…17°.

В Кеминской долине и в предгорных районах ожидается ночью преобладание температуры воздуха 3...8° тепла, днем колебание температуры воздуха от 12…17° до 23…28° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (в Чуйской долине 15-22 мм, в предгорных районах 19-32 мм).

Зона земледелия Таласской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 14…16° тепла.

В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха 3...8° тепла, днем колебание от 17…22° до 25…30° тепла, в отдельные дни возможно понижение дневной температуры воздуха до 11…16°.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (11-14 мм).

Зона земледелия Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 19…21°, в предгорных районах 14…16° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 8...13° до 14...19° тепла, днем от 21…26° до 29…34° тепла. В предгорных районах колебание температуры воздуха ночью от 3...8° до 9...14° тепла, днем от 16…21° до 24…29° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы, в предгорных районах больше нормы (в долинной зоне 7-13 мм, в предгорных районах 11-34 мм).

Зона земледелия Иссык-Кульской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 13…15° тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 5…10° тепла, днем колебание температуры воздуха от 13…18° до 20…25° тепла. В конце месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1…6°, днем до 8…13° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы, по востоку Иссык-Кульской котловины больше нормы (11-33мм, по востоку 39-57 мм).

Зона земледелия Нарынской области

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 12…14° тепла.

В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха 3…8°, во второй половине месяца в отдельные дни возможны заморозки до -1…-3°. Днем колебание температуры воздуха от 15...20° до 21…26° тепла, во второй половине месяца в отдельные дни ожидается понижение дневной температуры воздуха до 9…14° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (7-15 мм).

Алайская долина

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит около 5…7° тепла.

В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха от -3° мороза … до +2° тепла, днем колебание температуры воздуха от 5...10° до 13…18° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (15-17 мм).

Суусамырская долина

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 8…10° тепла.

В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха от -3° мороза … до +2° тепла, днем колебание температуры воздуха от 10...15° до 18…23° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (36-38 мм).


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URL: https://www.vb.kg/391151
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан
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