Вакцину от COVID-19 зарегистрировали и в Китае

Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая был выдан первый патент на вакцину против COVID-19. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Заявка на патент была подана исследовательской группой Академии военных наук совместно с китайской высокотехнологической биофармацевтической компанией CanSino Biologics Inc..

Команда под руководством Чэнь Вэя, научного сотрудника Института военной медицины при Академии, разработала рекомбинантную противовирусную вакцину с модифицированным дефектным аденовирусом в качестве вектора, пишет издание.

В марте эта вакцина уже была одобрена для участия в клинических испытаниях.

Согласно аннотации к патенту, вакцина обладает хорошей иммуногенностью как у мышей, так и у морских свинок. Она может индуцировать сильный клеточный и гуморальный иммунный ответ в течение короткого периода времени. Его можно быстро произвести в больших масштабах, чтобы справиться со вспышкой COVID-19.

В настоящее время вакцина завершила клинические испытания фазы-1 и фазы-2, которые подтвердили ее безопасность и иммуногенность.