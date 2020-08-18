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"Нынешний отказ Текебаева от выборов - тактический ход" - политолог

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- Виктория Гунгер
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Я не исключаю, что Омурбек Текебаев пойдет на президентские выборы. Его нынешний отказ баллотироваться в ЖК – тактический ход. Об этом VB.KG заявил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, таким образом, он оставляет для себя шанс.

- При поражении "Ата Мекена" на предстоящих выборах в парламент, он сможет списать провал партии на свое отсутствие в качестве кандидата в предвыборной гонки. Ведь, Текебаев – профессиональный политик, и его все шаги просчитаны, а решения продуманы, - подчеркнул Игорь Шестаков.

Напомним, на недавнем съезде политобъединения стало известно, что лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов и экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева не будут баллотироваться в Жогорку Кенеш.

- Мы выдвигаем новых молодых лидеров вперед. Пришло их время. Они понесут дальше знамя новой эры, - сказал Омурбек Текебаев.


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URL: https://www.vb.kg/391153
Теги:
выборы, парламент, Омурбек Текебаев
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