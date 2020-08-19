Военные Кыргызстана примут участие в танковом биатлоне в России

В Подмосковье, в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" состоялась жеребьевка команд, прибывших на конкурс "Танковый биатлон". Он пройдет в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020", открывающихся 23 августа.

В жеребьевке участвовали представители 16 стран, в том числе из Кыргызстана. Как напомнили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, по итогам выступлений в 2019 году 16 сборных были поделены на два дивизиона. В первый дивизион вошли сборные Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Сербии и Узбекистана, во второй - Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана, Южной Осетии.

По результатам жеребьевки на синих танках в первом дивизионе выступят Беларусь и Узбекистан, на желтых - Сербия и Казахстан, на красных - Россия и Азербайджан, на зелёных - Китай и Кыргызстан. Во втором дивизионе состязаться будут на синих танках Лаос и Мьянма, на желтых - Вьетнам и Таджикистан, на красных - Катар и Конго, на зеленых - Абхазия и Южная Осетия.

В заездах "Танкового биатлона", которые состоятся 23 августа, уже в день открытия Армейских международных игр–2020, примут участие сборные Беларуси, Сербии, Азербайджана и Китая.

Команды Беларуси и Китая традиционно выступят на своей технике. Белорусские военнослужащие привезди танки Т-72, прошедшие модернизацию на оборонных предприятиях республики, китайские танкисты - танки Type 96. Остальные участники свои танки Т-72Б3 предоставила российская сторона, которая подготовила для этого более 60 бронированных машин.

Конкурс "Танковый биатлон" пройдет с 23 августа по 5 сентября на подмосковном полигоне Алабино. На первом этапе "Индивидуальная гонка" с 23 по 30 августа определится лучший танковый экипаж. 1-2 сентября в ходе полуфинальных эстафет - по 4 лучших сборных (по времени), которые 4 сентября определят лучшую сборную второго дивизиона. А 5 сентября, в день закрытия "АрМИ-2020 ", станут известны победителя танкового биатлона. Военные Кыргызстана участвуют в этом конкурсе с момента его учреждения в 2013 году.