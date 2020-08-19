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Начнут ли с сентября детские сады работать?

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- Н Крайнова
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Многие родители с сентября будут вынуждены выходить на работу, но детские сады по–прежнему неизвестно, когда начнут действовать. В Министерстве образования сообщают, что дошкольные учреждения начнут работать только после разрешения Центров санитарно–эпидемиологического надзора и местных органов власти с соблюдением всех санитарных требований.

Детские сады обязаны исполнить утвержденное "Руководство для возобновления работы дошкольных образовательных организаций после карантина с целью недопущения распространения коронавируса".

Между тем директора детсадов считают, что невозможно соблюдать социальную дистанцию между детьми в переполненных группах. Директор детсада № 28 Лилия Измаилова на встрече с вице–мэром Мозгачевой сообщила, что в саду 6 групп, по проекту 140 детей, списочно - 295.

- У меня, как у директора, возникнут проблемы, потому что я не смогу выполнить санитарные требования. Так как сад переуплотнен, дистанцирование невозможно. Придет санэпидстанция - сад получит нарушение. Значит, мы должны будем ограничить количество детей? Но если не принимать всех уже записанных к нам, то это будет нарушением их конституционного права. Этот вопрос надо решать, - сказала Измаилова.

Проблема и в том, что в муниципальных детских садах нет денег на приобретение дезинфицирующих средств. И никто их не выделяет.

- В школе № 61 есть детский сад и нет дезинфицирующих средств, ковриков, термометров. Санэпидстанция выдвигает такие требования к детским дошкольным организациям, что невозможно их выполнить за счет своих средств. А это значит, садик не будет работать. Еще требуют, чтобы во время приема пищи за столом был только один ребенок, чтобы дети были на расстоянии 2 метра друг от друга на улице. Это же нереально. На это надо обратить внимание, - призвал на встрече с вице–мэром директор лицея № 61 Юрий Низовский.

В государственных садиках все мыло–моющие средства уже давно закупаются на деньги родителей. Понятно, что из–за длительного карантина родители не платили в фонды при садиках. Откуда сейчас руководителям садов брать деньги на покупку требуемых государством средств защиты?

Источник: газета "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/391155
Теги:
детский сад, Кыргызстан, карантин
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