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За скотокрадство задержаны 55-летняя женщина и 63-летний мужчина

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- Оксана Гут
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Благодаря слаженной работе оперативников ОВД Московского района задержаны двое подозреваемых в краже крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Так, 7 июля в органы внутренних дел Московского района с заявлением обратился житель села Садовое Б.Ю. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые тайно похитили крупный рогатый скот в количестве 3-х голов из сарая заявителя общей стоимостью 100 000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР и начато досудебное производство.

По данному факту на место происшествия был осуществлён выезд следственно-оперативной группы, где сотрудниками милиции были обнаружены следы от протекторов шин неизвестной автомашины. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками милиции была установлена марка автомашины и незамедлительно были организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц причастных к данному преступлению.

В результате слаженной работы оперативников ОВД Московского района злоумышленники были задержаны с украденным скотом, которые пытались вывезти его за пределы Московского района.

В частности были задержаны 55-летняя М.С. и 63-летний К.М.

В настоящее время украденный крупный рогатый скот изъят и возвращен заявителю. Материалы досудебного производства после проведения всех необходимых следственных мероприятий направлены в судебные органы.


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URL: https://www.vb.kg/391158
Теги:
ГУВД, задержание, скотокрадство, Чуйская область, Кыргызстан
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