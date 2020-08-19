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Марксистская партия "Бийлик элге" отказалась от участия в выборах

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- Бакыт Басарбек
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Политсовет партии "Бийлик элге" ("Власть народу") принял решение о неучастии в парламентских выборах, назначенных на 4 октября 2020 года. Заявление политобъединения распространила пресс-служба партии.

"Партия "Власть народу", основанная в декабре прошлого года, не имела возможности полноценно подготовиться к парламентским выборам: фактически три месяца в Кыргызстане действовал режим чрезвычайного положения, который не позволял вести партийную работу. Изоляция регионов, самоизоляция граждан в условиях карантина нанесли политической работе ощутимый урон.У словия ЧП существенно подрывали финансовые возможности не только бизнеса и граждан страны, но и политических партий. В выигрыше оказались только те политические организации, которые функционируют от спонсорской помощи олигархов.

Партия "Власть народу", провозгласившая марксизм своей партийной идеологией, принципиально не приемлет такой вариант формирования партийной кассы. Мы считаем существующий механизм участия партий в выборах, при котором партии вносят 5 миллионов сомов в некий страховой фонд, несправедливым и недемократичным. Так как он ограничивает политические организации в самом праве участвовать в выборных кампаниях и дает преимущество только тем партиям, которые являются "содержанками" крупного бизнеса.

Партия "Власть народу" считает, что нынешняя политическая и социально-экономическая ситуация в Кыргызстане и в целом в ЕАЭС не благоприятствует проведению выборов и может вызвать нежелательные и весьма опасные последствия. Пример президентских выборов в Белоруссии служит наглядным подтверждением этой опасности.

Но, партия "Власть народу" не отказывается от дальнейшей политической работы и приложит все силы, знания и опыт для содействия честному и конкурентному политическому состязанию.

Партия намерена оказывать организационную и консультативную помощь всем политическим силам, заинтересованным в развитии Кыргызстана и преодолению трудностей".


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URL: https://www.vb.kg/391159
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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