Водворение авто на спецстоянку за штраф. В УПСМ разъяснили ситуацию

В последнее время появляются не соответствующие действительности сообщения со стороны отдельных граждан, например тот факт, что патрульная служба милиции водворяет все транспортные средства на штрафные стоянки за неоплаченные штрафы по "Безопасному городу". Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной службы милиции.

Патрульная служба милиция поясняет, что инспекторы патрульной службы милиции никогда без причины не могут проверить, уплачен ли штраф, набрав государственной номерной знак на электронном планшете (даже если закон допускает такую проверку).

- Если инспектор замечает, что водитель нарушает правила дорожного движения, он имеет право остановить транспортное средство и проверить его. При этом вся информация об автомобиле будет отображаться на электронном планшете, который он использует для проверки информации об автомобиле, в том числе истечение сроков штрафа. Когда за машиной числятся неоплаченные штрафы, но водитель не получил постановление, то нет причин водворять автомашину в штрафную стоянку, - отметили в УПСМ.

Появляются жалобы от граждан, что патрульная служба милиции не относятся ко всем одинаково.

- Мы водворили на штрафные стоянки всего за два неуплаченных штрафа по "Безопасному городу". В законе или другом нормативном правовом акте не прописано, что за два или более не уплаченных штрафов, ТС водворяется на штрафную стоянку. Только в соответствии с п.8 статьи 31-1 Кодекса КР о нарушениях, указано, что если штраф направлен водителю и он нарушит срок неуплаты в течение одного месяца со дня его получения, автомобиль водворяется на штрафную стоянку. Патрульная служба милиции призывают водителей соблюдать ПДД и не распространять недостоверную информацию, - добавили в УПСМ.