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Обновлению состава Жогорку Кенеша мешала партия власти?

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- Виктория Гунгер
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Оказывается, чтобы обновить ЖК, нужно было просто сменить партию власти. Именно она, как выяснилось, тащила из созыва в созыв старых и неэффективных депутатов. Об этом VB.KG сообщил эксперт Нурлан Алиев.

По его словам, после расформирования социал-демократов в партии, а, следовательно, и в грядущий парламент, попадет столь долгожданная "новая кровь".

- После революции 2010 года сформировалась партия власти в лице СДПК. Туда вошло немалое количество членов, из которых сформировалась и парламентская фракция. Эти лица под флагами социал-демократов свободно переходили из созыва в созыв. Причем, особо не отличаясь ни инициативами, ни законопроектами, ни, собственно, активностью. Если они и сдавали мандат, то по большей части, добровольно, - подчеркнул Нурлан Алиев.

Конечно, старые лица мелькнут и в VII созыве ЖК. Но, судя по предварительным спискам, их будет не так много, как раньше, считает эксперт.

- Партии понимают, что ставку надо делать на молодежь. Тот же городской электорат не "клюнет" больше на старых политиков. Это было понятно по ряду прошедших в столице митингов. Поэтому, политобъединения всячески пытаются разнообразить свои списки. Поэтому, даже после того, как выпадет часть кандидатов после 4 октября, новые лица в партиях останутся. Тех, кто сейчас выдвигается, выбирают по определенным заслугам. По крайней мере, основную часть. А все, что было нужно для такого массового обновления - исчезнуть долгоиграющей партии власти, - заключил Нурлан Алиев.

Напомним, выборы в ЖК назначены на 4 октября. На данный момент из 44 партий, 8 уже отказались от участия в избирательном процессе.


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URL: https://www.vb.kg/391171
Теги:
выборы, молодежь, парламент, партии, Бишкек, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, СДПК
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