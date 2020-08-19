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Запрет на въезд в РФ создал проблемы для постсоветских стран

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- Евгений Денисенко
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Если ограничения на въезд мигрантов в Россию продлятся, экономики постсоветских стран окажутся в еще более серьезном кризисе. К такому выводу пришли специалисты Высшей школы экономики (РФ), которые провели исследование на тему влияния коронавируса на трудовую миграцию.

Авторы исследования объясняют свой прогноз тем, что экономическая ситуация и ситуация на рынках труда в странах СНГ гораздо хуже, чем в России. Найти работу и нормальный заработок там гораздо сложнее, особенно сейчас – во время и после пандемии. "Трудовая миграция смягчает давление на рынке труда в странах с быстро растущим молодым населением (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) или странах со сжимающимся рынком труда (Армения, Молдова, Украина)", – подчеркивают исследователи.

Свою негативную роль играет и снижение объемов денежных переводов из России в страны-экспортеры рабочей силы. В разгар пандемии работу в РФ, по данным ВШЭ, потерял каждый третий трудовой мигрант. При этом в Москве, где сосредоточено значительное количество мигрантов, в том числе из Кыргызстана, ситуация для них из-за строгого режима самоизоляции оказалась более тяжелой, чем в других регионах страны. В столице без работы осталось 40,8% приехавших на заработки иностранцев из стран СНГ, в регионах – 21,2%. Работодатели избавлялись в первую очередь от менее опытных и квалифицированных работников и неформально занятых, т. е. тех, чьи трудовые отношения основывались на устных соглашениях. Нелегко пришлось также самозанятым и работавшим в микро- и малых предприятиях.

"По нашим оценкам, основанным на данных Банка России и статистике Всемирного банка, при условии сохранения ограничений на въезд в Российскую Федерацию объемы переводов мигрантов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. могут уменьшиться в странах СНГ на 30%, что сильно ударит по благосостоянию населения этих стран, стабильности их финансовых систем и снизит размеры инвестиций в их экономику", – подчеркивают авторы исследования.

Согласно статистическим данным Евразийской экономической комиссии, на конец июня в Беларуси уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2% к численности рабочей силы, в Казахстане -2%, в Кыргызстане -3,1%, в самой России - 3,7%. В этом же месяце, по данным, которым располагает ЕЭК, среднемесячная заработная плата в Армении составила 379 долларов, в Казахстане (есть только данные за март) - 496 долларов, в Беларуси по сравнению с прошлым годом не изменилась - 523 доллара, в России в мае - 699 долларов в месяц, в Кыргызстане по состоянию на май - 233 доллара (238 долларов в мае 2019-го).


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URL: https://www.vb.kg/391173
Теги:
миграция, Россия
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