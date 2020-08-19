Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Нарынскую область

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Глава государства 19–20 августа с двухдневной рабочей поездкой посетит Нарынскую область.

Президент в Кочкорском, Ат-Башинском, Нарынском районах и в городе Нарын осмотрит ход реализации проектов по цифровизации и реконструкции внутренних дорог региона в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Также ознакомится с деятельностью сельскохозяйственных, перерабатывающих, ирригационных, медицинских, образовательных и энергетических объектов.