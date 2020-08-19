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Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Нарынскую область

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Глава государства 19–20 августа с двухдневной рабочей поездкой посетит Нарынскую область.

Президент в Кочкорском, Ат-Башинском, Нарынском районах и в городе Нарын осмотрит ход реализации проектов по цифровизации и реконструкции внутренних дорог региона в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Также ознакомится с деятельностью сельскохозяйственных, перерабатывающих, ирригационных, медицинских, образовательных и энергетических объектов.


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URL: https://www.vb.kg/391175
Теги:
Нарынская область, Сооронбай Жээнбеков
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