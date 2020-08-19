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"Я никогда не оставлю Лукашенко". Бакиев заявил, что не покидал Минск

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- Екатерина Улитина
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Второй президент Кыргызстана, бежавший из страны, в результате апрельских событий 2010 года, Курманбек Бакиев опроверг информацию, что покинул Минск. Об этом он сообщил изданию Nazarnews.

"Это утверждение не соответствует действительности. Я никогда не оставлю Лукашенко в сложной ситуации, так как президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил мне статус беженца и даже улучшил мою жизнь. Я буду здесь до конца. Пока никого не продал и продавать не буду. Я сейчас в Минске. Повторяю, я буду с этим человеком до конца ", - цитирует издание Курманбека Бакиева.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов подсчета голосов на президентских выборах, которые прошли 9 августа. Сотни тысяч людей выходят на улицы, чтобы выразить несогласие с победой Александра Лукашенко.


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URL: https://www.vb.kg/391182
Теги:
Курманбек Бакиев, Александр Лукашенко
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