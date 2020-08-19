Исмаилова приняла участие в церемонии передачи гуманитарной помощи из КНР

Вице-премьер-министр КР Аида Исмаилова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвень приняли участие в церемонии передачи гуманитарной помощи из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова от имени Правительства Кыргызской Республики поблагодарила китайскую сторону за оказываемую помощь.

"Сегодня получена очередная партия гуманитарной помощи от дружественного народа Китайской Народной Республики. Ранее, во время пандемии, в республике находилась группа медицинских работников из Китайской Народной Республики, оказавшая большую консультационную помощь своим кыргызским коллегам. Хочу отметить, что по инициативе Президента Кыргызской Республики во всех регионах республики строятся больницы и ремонтируются здания, в которые будут также размещены медицинские учреждения. Полученная помощь будет направлена, в том числе, на оснащение данных больниц", - отметила вице-премьер-министр.

Отметим, что гуманитарный груз состоит из медицинского оборудования, лекарственных средств и средств индивидуальной защиты.