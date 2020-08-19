Жээнбеков ознакомился с новым ирригационным проектом в Кочкорском районе

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 августа, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом реализации ирригационного проекта в Кочкорском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор Государственного агентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев проинформировал, что в 2019 году была достигнута договоренность со Всемирным банком о реабилитации ирригационных систем села Кош-Добо.

С полной реализацией указанного проекта в ближайших трех айыл окмоту появится возможность для освоения порядка 2,5 тысяч га новых орошаемых земель.

В беседе с местными жителями Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что реализация национальных ирригационных проектов находится на его особом контроле, так как это способствует решению целого комплекса задач в рамках регионального развития.

"В стране, где большинство населения занято в сельском хозяйстве, расширение ирригационных систем - это ключевой вопрос социально-экономического развития", - подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков подробно остановился на основных направлениях политики по развитию регионов, отметил, что реализации ирригационных проектов будет уделяться особое внимание на протяжении всей его президентской деятельности.

Местные жители выразили благодарность за расширение ирригационных систем Кочкорского района, что благотворно отразится на развитии области в целом.

Напомним, что Государственная программа развития ирригации Кыргызской Республики до 2026 года состоит из 3-х этапов, 2 из которых будут реализованы до 2024 года включительно.

За этот период планируется ввести в эксплуатацию 31 водохозяйственный объект. В результате будут освоены 27 тысяч га новых орошаемых земель, улучшено водоснабжение 46 тыс. га земли. В 2020 году планируется освоить 1700 га новых орошаемых земель.

На реализацию ирригационных проектов помимо бюджетных средств, активно привлекаются средства международных партнеров по развитию, большинство из которых являются грантами.