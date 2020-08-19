В Совбезе взяли на контроль дело по пропаже из МВД секретных документов

Секретариатом Совета безопасности Кыргызской Республики принято к изучению открытое обращение общественного деятеля Турата Акимова по фактам утери официальных документов сотрудником органов внутренних дел Кыргызской Республики. С этих слов начинается текст ответа Совета безопасности Акимову, который опубликовал его на своей странице в соцсети.

"18 августа 2020 года секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики изучил полученные из Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики информации о ходе расследования данного уголовного дела.

Установлено, что по фактам отсутствия в наличии заведенных дел оперативного характера правоохранительными органами Чуйской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Учитывая принцип "тайны следствия" подробности уголовного дела не могут быть озвучены до принятия какого-либо процессуального решения.

Дальнейший ход расследования вышеуказанного уголовного дела будет находиться на контроле секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики.

Дополнительно информируем, что дано поручение о выяснении причин затягивания расследования уголовного дела и определении степени вины ответственных должностных лиц".