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МВД Турату Акимову: Расследованием дела занимается Следственный отдел ГКНБ

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- Бакыт Басарбек
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В пресс-службе МВД отреагировали на сообщение общественного деятеля Турата Акимова по поводу уголовного дела в отношении сотрудника МВД, утерявшего секретные материалы.

"В социальных сетях и некоторых информагентствах распространяется сообщение Турата Акимова по поводу пропажи секретных документов. Неизвестно по какой причине заинтересовались именно сейчас пропажей четырёхлетней давности.

Информация подана так, как будто МВД скрыло от всех данный факт пропажи документов. Чтобы в обществе не возникло неправильного толкования после этого обращения в соцсетях и СМИ, и в целях подробного информирования по данному факту, сообщаем следующее:

В июле 2016 года в ГУВД Чуйской области было проведено служебное расследование по факту пропажи секретных документов, касающейся деятельности ОВД Кеминского района.

По материалам служебной проверки было возбуждено уголовное дело по факту пропажи секретных документов. В настоящее время расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел УГКНБ по Чуйской области", - заявили в МВД.


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URL: https://www.vb.kg/391193
Теги:
МВД, Кыргызстан, уголовное дело, Турат Акимов
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