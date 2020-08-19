В Кочкорском районе строится крупный молокоперерабатывающий завод

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 августа, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с деятельностью предприятия по переработке молока в Кочкорском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель предприятия Болот Толонов проинформировал, что в настоящее время с целью расширения завода в рамках проекта строится новый молокоперерабатывающий завод общей сметной стоимостью в 72 млн сомов, который соответствует международным стандартам.

Расширение производства позволит довести переработку молока до 10-20 тонн в сутки, создать 100-150 новых рабочих мест и возможности для сбыта молока фермерам Кочкорского и Жумгальского районов.

Отмечено, что ранее кредитную поддержку предприятию оказывал "Айыл банк". На сегодняшний день для полной реализации проекта требуется дополнительно порядка 26 млн сомов.

Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил успехи предприятия, которые вносят весомый вклад в экономическое развитие регионов и обеспечивают рабочими местами местное население.

Глава государства пожелал дальнейших успехов в реализации проекта и деятельности завода. Он напомнил, что государство обращает особое внимание поддержке предпринимательства в регионах.

"Средства государства и инвесторов развернуты на поддержку малого и среднего бизнеса, что в перспективе гарантирует целостное развитие экономики страны", - подчеркнул Президент.

Он еще раз с удовлетворением отметил, что в рамках государственной политики регионального развития льготные средства финансовых институтов в приоритетном порядке направляются на поддержку предпринимателей, фермеров, сельских товаропроизводителей на местах.

Президент Сооронбай Жээнбеков заверил, что работы в данном направлении будут продолжены и в последующие годы.

Российско-Кыргызскому фонду развития, ОАО "Айыл банк" и ОАО "Гарантийный фонд" до сентября текущего года рекомендовано выделить льготные средства на завершение проекта по строительству молокоперерабатывающего завода.