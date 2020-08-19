Жээнбеков: Племенное животноводство в стране имеет большой потенциал

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 августа, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с деятельностью племенного завода "Сал-Эм" в Кочкорском районе, занимающего племенным животноводством. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель племенного завода Саламат Молдоканов проинформировал, что предприятие занимается разведением крупного рогатого скота породы "Абердин-Ангус", породистых российских лошадей и овец гиссарской породы, которые были завезены с зарубежных стран.

Общее количество скота превышает 600 голов.

Саламат Молдоканов сообщил, что занимаясь племенным животноводством – продолжает начинания своего отца, который в первые годы независимости страны занимался этим делом.

Президент Сооронбай Жээнбеков побеседовал с местным предпринимателем, отметив, что племенное животноводство в стране имеет большой потенциал. Он подчеркнул необходимость его эффективного использования, так как племенное животноводство занимает особо место в структуре сельскохозяйственной отрасли и позволяет повысить продуктивность скота и качество продукции животноводства.

Глава государства рассказал о налоговых преференциях для фермеров и крестьян, перерабатывающих предприятий, о льготном финансировании сельских товаропроизводителей в рамках государственной политики регионального развития.

Он подчеркнул, что в былые годы страна славилась своими племенными предприятиями, но со временем не смогла сохранить потенциал в данной сфере.

Президент Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил усердный труд фермера добавив, что благодаря стараниям таких предпринимателей на местах удастся восстановить возможности племенных хозяйств.

Глава государства поделился своими воспоминаниями, отметив из личного опыта, что первые годы независимости были очень сложными для всей сельскохозяйственной отрасли. В этой связи он с особой благодарностью подчеркнул труд отца Саламата Молдоканова, который в непростое время сумел сохранить и приумножить племенное дело. Сооронбай Жээнбеков пожелал успехов продолжателю дела – его сыну, предпринимателю Саламату Молдоканову.

Также Президент побеседовал с местными жителями, которые озвучили ему проблемные вопросы региона. Они обратились с просьбой в решении вопроса с трансформацией земель для строительства жилья, так как количество молодых семей в регионе увеличилось.

Кроме того, отметили, что в школах не осуществляются доплаты к заработной плате с учетом коэффициента высокогорья, в связи с чем обратились с просьбой рассмотреть возможность восстановления районного коэффициента.