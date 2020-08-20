"Реализация программ развития приграничных районов на особом контроле"

Вице-премьер-министр КР Акрам Мадумаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития приграничных районов страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мадумаров напомнил, что ранее состоялось онлайн-совещание с президентом КР Сооронбаем Жээнбековым, в ходе которого обсудили ряд актуальных вопросов по социально-экономическому развитию Баткенской области, а также касающихся приграничных вопросов.

"Решение приграничных вопросов было и остается одним из приоритетных направлений в деятельности правительства. Несмотря на возникший дефицит бюджета, финансирование, реализация запланированных пунктов программ социально-экономического развития приграничных районов находятся на особом контроле", - сказал вице-премьер.

В ходе совещания были обсуждены вопросы хода строительства ряда социальных и инфраструктурных объектов.

По итогам заседания руководителям профильных государственных органов дан ряд поручений, в том числе проработать вопросы по строительству логистического центра в Баткенской области.