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"Реализация программ развития приграничных районов на особом контроле"

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр КР Акрам Мадумаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития приграничных районов страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мадумаров напомнил, что ранее состоялось онлайн-совещание с президентом КР Сооронбаем Жээнбековым, в ходе которого обсудили ряд актуальных вопросов по социально-экономическому развитию Баткенской области, а также касающихся приграничных вопросов.

"Решение приграничных вопросов было и остается одним из приоритетных направлений в деятельности правительства. Несмотря на возникший дефицит бюджета, финансирование, реализация запланированных пунктов программ социально-экономического развития приграничных районов находятся на особом контроле", - сказал вице-премьер.

В ходе совещания были обсуждены вопросы хода строительства ряда социальных и инфраструктурных объектов.

По итогам заседания руководителям профильных государственных органов дан ряд поручений, в том числе проработать вопросы по строительству логистического центра в Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/391200
Теги:
Баткенская область, Акрамжан Мадумаров, граница, правительство, строительство, Кыргызстан
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