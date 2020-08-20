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В Северной Корее назревает ядерный апокалипсис?

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- Виктория Гунгер
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По словам аналитиков из 38 North, атомная электростанция в Йонбене работает в аварийном режиме из-за повреждения насосов, с помощью которых охлаждается реактор. Не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы понять: в случае перегрева всех нас ждет настоящий армагедец. Вся боль в том, что КНДР не зря самая закрытая страна мира - никто из экспертов в точности не знает, что происходит сейчас на АЭС, пишут СМИ.

- Есть предположения, что реактор заглушен, и процесс контролируется резервными системами. А есть альтернативное мнение, что через две недели реактор, который работает на плутонии, перегреется. Теоретический взрыв оценивается в 250-300 килотонн. Недавний ужас в Бейруте покажется фейерверком: 300 килотонн могут стереть с лица земли такой город, как Москва или Лондон. Обе Кореи при таком раскладе ждут страх и жесть, достанется Китаю, России и Японии. Радиоактивное облако разлетится по всему миру. Будем надеяться, что этого не произойдет, - добавляют СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/391202
Теги:
взрыв, Северная Корея, Кыргызстан
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