В Узбекистане сотрудники муниципальной службы окуривали улицы арчой

Пользователи соцсетей Узбекистана выложили кадры, на которых сотрудники одной из муниципальных служб окуривают улицы исрыком, или, по нашему, арчой.

Как отмечают пользователи, дело происходило в Коканде. А на видео - рабочие "Тоза худуд" (наша версия "Тазалыка").

Пресс-служба хокимията Коканда заявила, что исрык был среди бытового мусора, собранного рабочими, и те задумали снять постановочное видео.

- В городской администрации подчеркнули, что шутка рабочих не имеет отношения к дезинфекционным мероприятиям, проводимым в Коканде в рамках борьбы с коронавирусом. Ни хокимият, ни должностные лица города не давали каких-либо указаний по этому поводу, - передали заявления ведомства узбекские СМИ.