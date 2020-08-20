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В Узбекистане сотрудники муниципальной службы окуривали улицы арчой

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- Виктория Гунгер
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Пользователи соцсетей Узбекистана выложили кадры, на которых сотрудники одной из муниципальных служб окуривают улицы исрыком, или, по нашему, арчой.

Как отмечают пользователи, дело происходило в Коканде. А на видео - рабочие "Тоза худуд" (наша версия "Тазалыка").

Пресс-служба хокимията Коканда заявила, что исрык был среди бытового мусора, собранного рабочими, и те задумали снять постановочное видео.

- В городской администрации подчеркнули, что шутка рабочих не имеет отношения к дезинфекционным мероприятиям, проводимым в Коканде в рамках борьбы с коронавирусом. Ни хокимият, ни должностные лица города не давали каких-либо указаний по этому поводу, - передали заявления ведомства узбекские СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/391203
Теги:
дороги, Узбекистан, Кыргызстан, коронавирус, Тазалык
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