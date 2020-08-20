Отголоски Кордая. Почему в Жамбылской области РК снова попытка погрома?

Снова "бытовой конфликт". Снова в Жамбылской области. Снова женщины и дети прятались от незнакомцев. Кто-то забрасывал камнями дома в селе Каскабулак, где живут курды. В полиции сообщают о задержании четырнадцати человек по статье "хулиганство", пишет "Всемирное шежіре".

Версия областной Ассоциации курдов не отличается оригинальностью: "Бытовая ссора между двумя людьми, состоящими на особом учете в медицинских учреждениях, привела к недоразумению и стала причиной мелкой хулиганской выходки отдельных молодых людей".

- Успокойтесь, граждане, пишет нам управление внутренней политики... ой, то есть Ассоциация курдов, с этими хулиганским действиям быстро разобрались. "Молодые люди и их родители принесли свои извинения". Важно тут другое, на что почему-то никто не обращает внимания. Все как всегда - ссора, потом мир и извинения. Но на вопрос, откуда в селе быстро появились неизвестные, бьющие окна, ответа нет. Появились и растворились в ночи. Получается, что в Жамбылской области на глазах силовиков действует какая-то таинственная сила, организующая конфликты. Кроме полиции с ней деятельно борется аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Борется он, произнося правильные слова. На встрече с местными жителями он призвал "беречь единство, которое хранили годами". Интересно, кому он это говорил. Те, кто прятался от налетчиков не против единства, скорее всего. Они за. За региональное единство. Остается надежда, что "хулиганы" послушают мудрые слова акима, и больше у нас не будет конфликтов, - отмечает автор.

Как подчеркивается в статье, Бердибека поставили наводить порядок после погрома дунган в Кордае.

- Но пока его активность видна на привычном для него направлении - он в Жамбылской области, богато представленной во власти по всей стране, пытается сместить местных, чтобы поставить своих. Он всегда так делает. Нам это в придачу к "бытовым конфликтам", которые решают методом кота Леопольда, дает очень неприятные разборки на местах, где ситуация и без того накалена. Может ли быть который уже по счету конфликт с этническими оттенком отголоском этих "терок"? Легко. Еще важнее, что с этническими конфликтами не могут справиться. То есть, власть на местах уже не у акимата. Прямо скажем - это значит, что акимат не контролирует ситуацию вовсе. Акимат не может заставить работать местных полицейских. Акимат не в курсе, кто стоит за этими погромами. Даже внятного комментария - о неотвратимости наказания погромщикам - и то не прозвучало. Власть на местах перехватили неизвестные. А скамейка управленцев настолько коротка, что на Жамбылскую область не могут поставить местного, кто понимает в контрабанде и интересах местных смотрящих, - заключил автор статьи.

Напомним, 11 августа в селе Каскабулак Жамбылской области произошел конфликт. В социальных сетях стали распространяться сообщения о массовых беспорядках в селе Каскабулак Таласского района Жамбылской области, в котором преимущественно проживают курды. Сообщалось, что в селе "были разрушены дома, и жители были вынуждены бежать". По некоторым данным, спровоцировал инцидент пьяный мужчина, избивший женщину.

Утром того же дня в департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что после инцидента в Каскабулаке были задержаны 14 человек на трех машинах и доставлены в управление полиции Таласского района.

"По данному факту возбуждено досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса ("Хулиганство")", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.