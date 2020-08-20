Забытые. Около 650 граждан КР находятся в стихийном лагере в Оренбуржье

Стихийный лагерь развернулся на границе Казахстана и России из кыргызских мигрантов. Все, кто застрял на границе, вынуждены жить на улице. Число прибывающих в лагерь в Бузулук растет ежедневно. Сейчас в Оренбургской области уже 620 кыргызстанцев, передает "Дикая Азия".

С наступления весны, это пятая группа мигрантов, которая живет в лагере на границе. Ранее палаточный лагерь развернули Оренбургские власти, но после отправки 2 тысяч граждан Кыргызстана через "зеленый коридор" Казахстана, палатки свернули. Это было вначале августа.

Но через несколько дней прибыли еще две сотни человек. И продолжают прибывать.

Когда транзитный коридор откроется неизвестно, а до тех пор, кыргызстанцам придется обитать на границе. Сейчас народ оказался в такой ситуации, выход из которой только дипломатический. Вероятно, ждать придется до конца августа.

Через закрытые границы их можно будет перебросить только на уровне двух стран - Кыргызстана и Казахстана. Переговоры все еще ведутся. Сейчас все зависит от того, даст ли казахстанская сторона добро на эвакуацию кыргызских граждан.

Стихийный лагерь развернулся на границе Казахстана и России из кыргызских мигрантов. Все, кто застрял на границе, вынуждены жить на улице. Стихийный лагерь развернулся на границе Казахстана и России из кыргызских мигрантов. Все, кто застрял на границе, вынуждены жить на улице. Число прибывающих в лагерь в Бузулук, растет ежедневно. Сейчас в Оренбургской области уже 620 кыргызстанцев.

С наступления весны, это пятая группа мигрантов, которая живет в лагере на границе. Ранее палаточный лагерь развернули Оренбургские власти, но после отправки 2 тысяч граждан Кыргызстана через "зеленый коридор" Казахстана, палатки свернули. Это было вначале августа.

Но через несколько дней прибыли еще две сотни человек. И продолжают прибывать.

Когда транзитный коридор откроется неизвестно, а до тех пор, кыргызстанцам придется обитать на границе. Сейчас народ оказался в такой ситуации, выход из которой только дипломатический. Вероятно, ждать придется до конца августа.

Через закрытые границы их можно будет перебросить только на уровне двух стран - Кыргызстана и Казахстана. Переговоры все еще ведутся. Сейчас все зависит от того, даст ли казахстанская сторона добро на эвакуацию кыргызских граждан. но. Сейчас в Оренбургской области уже 620 кыргызстанцев.

С наступления весны, это пятая группа мигрантов, которая живет в лагере на границе. Ранее палаточный лагерь развернули Оренбургские власти, но после отправки 2 тысяч граждан Кыргызстана через "зеленый коридор" Казахстана, палатки свернули. Это было вначале августа.

Но через несколько дней прибыли еще две сотни человек. И продолжают прибывать.

Когда транзитный коридор откроется неизвестно, а до тех пор, кыргызстанцам придется обитать на границе. Сейчас народ оказался в такой ситуации, выход из которой только дипломатический. Вероятно, ждать придется до конца августа.

Через закрытые границы их можно будет перебросить только на уровне двух стран - Кыргызстана и Казахстана. Переговоры все еще ведутся. Сейчас все зависит от того, даст ли казахстанская сторона добро на эвакуацию кыргызских граждан.