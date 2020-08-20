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В Ат-Башинском районе реализуется крупный ирригационный проект

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с реконструкцией ирригационных каналов, расположенных в самой отдаленной местности Ат-Башинского района - в Казыбекском айыл окмоту. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Директор Государственного агентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев проинформировал, что в настоящее время объем воды в каналах Баш-Келтебек и Кытат составляет 1,5 кубометра, что не обеспечивает полный полив более 2,3 тыс. га орошаемых земель.

В целях решения проблемы ведется реконструкция указанных каналов в рамках проекта Всемирного банка на общую сумму 57 миллионов сомов.

С полной реализацией проекта в 2021 году, объем воды в этих каналах увеличится на 2 кубометра, а более 2,3 тыс. га орошаемых земель будут полностью обеспечены достаточным объемом поливной воды.

Также Кокумбек Таштаналиев рассказал о планах по реконструкции ирригационного канала Ички Таш-рабат, который позволит увеличить водообеспеченность на 1 тыс. га земель.

На сегодняшний день разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта, его реализация предусматривается до 2026 года в рамках третьего этапа Государственной программы развития ирригации.

Местные жители в разговоре с Президентом рассказали о проблемах, касающихся доступа к чистой воде, детских садов, состояния внутренних дорог, необходимости ротации директоров средних школ.

Также коснулись аварийности моста в долине Ак-Сай, который используется жителями трех районов в том числе и для выпаса скота.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что соответствующие структуры проведут проверку по всем обозначенным вопросам.

Он добавил, проекты по ирригации и совершенствованию системы водопользования являются приоритетным для государства.

"Реконструкция и создание ирригационной инфраструктуры улучшит социально-экономическое положение регионов, увеличит благосостояние местных жителей, откроет новые рабочие места и сократит трудовую миграцию", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, что Государственная программа развития ирригации Кыргызской Республики до 2026 года состоит из 3-х этапов, 2 из которых будут реализованы до 2024 года включительно.

За этот период планируется ввести в эксплуатацию 31 водохозяйственный объект. В результате будут освоены 27 тысяч га новых орошаемых земель, улучшено водоснабжение 46 тыс. га земли. В 2020 году планируется освоить 1700 га новых орошаемых земель.

На реализацию ирригационных проектов помимо бюджетных средств, активно привлекаются средства международных партнеров по развитию, большинство из которых являются грантами.


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URL: https://www.vb.kg/391222
Теги:
ирригация, Нарынская область, Сооронбай Жээнбеков
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