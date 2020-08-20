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МОиН: Все школы Кыргызстана готовы к новому учебному году

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- Оксана Гут
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Все 2 292 школы Кыргызской Республики готовы к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

"За счет республиканского бюджета за летние месяцы во всех школах был сделан текущий ремонт", - отмечают в ведомстве.

С учетом эпидемиологической ситуации перед началом учебного года проводится санитарная обработка зданий и помещений.

Кроме того, к началу учебного года Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ планирует сдать в эксплуатацию 11

образовательных объектов.

Напомним, в связи с ситуацией с пандемией с начала нового учебного года только первоклассники смогут обучаться в традиционном режиме. Их всего - 156 430 учащихся. Для остальных классов министерством образования и науки будет организовано дистанционное обучение.


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URL: https://www.vb.kg/391224
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