МОиН: Все школы Кыргызстана готовы к новому учебному году

Все 2 292 школы Кыргызской Республики готовы к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР.

"За счет республиканского бюджета за летние месяцы во всех школах был сделан текущий ремонт", - отмечают в ведомстве.

С учетом эпидемиологической ситуации перед началом учебного года проводится санитарная обработка зданий и помещений.

Кроме того, к началу учебного года Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ планирует сдать в эксплуатацию 11

образовательных объектов.

Напомним, в связи с ситуацией с пандемией с начала нового учебного года только первоклассники смогут обучаться в традиционном режиме. Их всего - 156 430 учащихся. Для остальных классов министерством образования и науки будет организовано дистанционное обучение.