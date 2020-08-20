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В селе Кенеш, где ранее была школа из контейнеров, будет построена новая

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- Бакыт Басарбек
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В селе Кенеш Нарынского района где ранее была школа из контейнеров, будет построена новая. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился c ходом строительства нового здания средней школы, рассчитанного на 150 ученических мест. Об этом сообщает глава государства.

Прежнее здание школы было построено в 1971 году и к настоящему моменту пришло в аварийное состояние. В прошлом году ученики вынуждено начали обучаться в мобильной школе из контейнеров, что вызвало широкий общественный резонанс. Местные жители обращались с просьбой построить новое здание и в 2020 году работы были начаты.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что время требует иных подходов к системе образования, в связи с чем отметил важность строительства новых школ, отвечающих современным стандартам во всех регионах.

Обращаясь к подрядчикам, строящим школу, Глава государства отметил особую необходимость завершения строительства в текущем году.

Отмечено, что строительные работы в новом здании планируют завершить к ноябрю месяцу.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что пандемия коронавирусной инфекции определила новые требования, в том числе к образовательной сфере. В этой связи еще раз призвал уделять особое внимание процессу цифровизации.


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URL: https://www.vb.kg/391229
Теги:
Нарынская область, школа, Сооронбай Жээнбеков
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