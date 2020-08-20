Президент пообещал медикам Ат-Башинской района решить вопрос с инфекционкой

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, ознакомился с деятельностью Ат-Башинской районной территориальной больницы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечено, что здание медучреждения находится в хорошем состоянии и полностью соответствуют санитарным требованиям.

Больница аккредитована Министерством здравоохранения в 2018 году и получила сертификат 1-й степени. В Ат-Башинской районной больнице работают 174 человека. Она состоит из 3-х основных корпусов. Материально-техническая база и оборудование больницы соответствуют современным требованиям, в ней имеются 6 аппаратов ИВЛ, 54 кислородных концентраторов, 2 рентген-аппарата, 2 аппарата гастроскопии.

На сегодняшний день закуплено все необходимое оборудование - больница полностью готова к переходу на электронную медицину.

В беседе с Главой государства медицинский персонал отметил, что пандемия выявила пробелы системы здравоохранения во всех странах.

В качестве одной из основных своих проблем они назвали недостаточное количество мест для пациентов, в связи с чем обратились с просьбой о реконструкции инфекционного отделения больницы, на что потребуется порядка 1,5 млн сомов.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз выразил благодарность врачам страны за самоотверженную борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

Глава государства подчеркнул, что во всех своих поездках знакомится с деятельностью медицинских объектов и положительно отозвался о цифровизации Кадамжайской районной территориальной больницы.

Сооронбай Жээнбеков остановился на проблемах системы здравоохранения, и в целом сферы оказания государственных услуг населению. Подчеркнул, что сложившаяся ситуация еще раз показала важность цифровизации отечественной медицины.

"Мы начали комплексно решать эти вопросы в рамках регионального развития. Цифровизация станет не только основой для борьбы с коррупцией, но и позволит улучшить качество обслуживания пациентов, повысить эффективность медицинской помощи населению. Оборот средств в системе здравоохранения большой, поэтому цифровизация здесь особенно важна. Должно быть четкое распределение бесплатных медицинских услуг, которые в первую очередь должны получать пожилые, дети и лица с ограниченными возможностями. А сейчас наоборот ее получают денежные люди или находящиеся при должности", - отметил Президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что объемы финансирования на цифровизацию и впредь будут увеличиваться.

"Цифровизация должна быть на всех уровнях управления, начиная от меня и заканчивая айыл окмоту. Особенно это касается таможенных и налоговых органов", - отметил он.

Президент Сооронбай Жээнбеков также отметил, что вопрос реконструкции инфекционного отделения больницы будет в обязательном порядке рассмотрен.

Вместе с этим в перспективе будет изучена возможность строительства нового здания инфекционного отделения на 50 койко-мест.