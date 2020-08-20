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Жээнбеков: Модернизация ГЭС создаст основу для экономического развития

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- Бакыт Басарбек
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"Своевременная модернизация ГЭС удовлетворит стабильную потребность населения и предприятий в электроэнергии, что создает основу для экономического развития страны и благоприятные условия для проживания людей", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, сегодня, 20 августа, в ходе ознакомления с ходом реконструкции Ат-Башинской ГЭС в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На сегодняшний день на станции продолжается модернизация, полное завершение которой планируется в 2022 году, что позволит увеличить мощность Ат-Башинской ГЭС.

Глава государства подчеркнул, что модернизация основных энергетических объектов страны находится под его личным контролем.

Отмечено, что общая установленная мощность станции составляет 40 МВт.

Исток реки Ат-Башы находится на высоте 4542 метра над уровнем моря. Производство электроэнергии напрямую связано с расходом и объемом реки Ат-Баши, а также с техническим состоянием основного и вспомогательного электромеханического оборудования.

По состоянию на 1 июля 2020 года выделено 647 миллионов сомов из швейцарского гранта и 266 миллионов сомов от ОАО "Национальная энергохолдинговая компания" на закупку и замену основного оборудования, а также другие нужды.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность реабилитации работающих ГЭС, которые являются основным источников выработки электроэнергии в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/391237
Теги:
ГЭС, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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