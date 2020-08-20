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В Нарынском районе будет начато строительство Куланакского канала

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- Бакыт Басарбек
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В Нарынском районе Нарынской области будет начато строительство Куланакского канала, который позволит обеспечить 5 тыс. га земли регулярной поливной водой и освоить новые 2 тыс. га земель. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 августа, в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом строительства канала. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации директора Государственного агентства водных ресурсов Кокумбека Таштаналиева, насосная станция Куланак эксплуатировалась в течении 48 лет и в настоящее время устарела.

В этой связи планируется начать строительство Куланакского канала самотечного орошения. Предварительная сметная стоимость проекта - 1,8 миллиарда сомов, на данный момент завершено технико-экономическое обоснование проекта. Строительство планируется начать в 2021 году и завершить до 2026 года в рамках второго этапа Государственной программы развития ирригации.

По завершению строительства более 5 тыс. га земли будут обеспечены регулярной оросительной водой и освоены 2 тыс. га новых земель.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что реализация данного проекта станет мощным стимулом для экономического развития региона и улучшения благосостояния местного населения.

Глава государства напомнил, что реализация Государственной программы развития ирригации позволит ввести по стране 65 тысяч га новых орошаемых земель и улучшить водообспеченность на 50 тысячах га земель.


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URL: https://www.vb.kg/391238
Теги:
ирригация, Нарынская область, Сооронбай Жээнбеков
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