Военные НАТО у границ Беларуси

Ежегодно у границ Беларуси и России на суше и море США и их европейские партнеры по НАТО проводят до полусотни разного рода учений и маневров. Но учения Defender-Europe 20 в Восточной Европе планировались как самые масштабные за последние 25 лет с участием около 40 тысяч военных. Половину из них собирались перебросить непосредственно из США. Об этом передает издание tvr.by.

Еще в сентябре прошлого года в Литву прибыл танковый батальон армии США. В его составе 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Эта тактическая группа размещена на полигоне в Пабраде в 10-15 километрах от границы с Беларусью, которые можно преодолеть за 20-25 минут. Кстати, все расходы по подготовке базы и содержанию подразделения взяла на себя литовская сторона. Правда, незапланированный удар по грандиозным военным маневрам нанесла пандемия коронавируса. В марте Вооруженные силы США вынужденно прекратили переброску своих военных на учения Defender-Europe 2020. Тем не менее, на днях на полигоне в Дравскo-Поморскe в Польше завершилась активная часть американо-польских военных учений Defender-Europe 20 Plus. Задействованы 6 тысяч военнослужащих: 2 тысячи поляков и 4 тысячи американцев. И это только разминка. 15 августа Варшава и Вашингтон подписали соглашение о расширении военного присутствия армии США. К 4 с половиной тысячам уже расквартированных по соседству с нами американцев добавится еще более тысячи. Кроме того, США получат доступ к дополнительным польским военным объектам.