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Бабули словно помолодели

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- Айжан Мамбеталиева
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Во время карантина несколько одиноких бабушек - подопечных фонда "Бабушка Эдопшн" - были "удочерены" благотворителями. Теперь их навещают, им помогают.

Несколько историй про своих подопечных рассказали сотрудники этого фонда. К слову, многие благотворители пожелали остаться за кадром, объясняя это тем, что благие дела делаются исключительно ради тех, кто в них нуждается. Всего же у фонда на попечении сейчас 650 бабушек в Бишкеке, Баткене, Беловодском и в Иссык–Кульской области.

Ежемесячно благотворители перечисляют бабушкам минимум по 1000 сомов в месяц (или 15 евро), но если спонсор желает, то может перечислить во много раз больше. Это зависит от желания самого благотворителя и его финансовых возможностей.

Боорсоки для Стивена

Со своей приемной бабушкой Шарапат благотворитель из Канады Стивен познакомился во время карантина. Он с семьей проживает в Кыргызстане. В марте случайно узнал о проекте фонда "Бабушка Эдопшн" по удочерению пожилых людей, в том числе дедов.

- Во время карантина мы с супругой развозили продукты бедным старикам, нам рассказали о программе по удочерению бабушек. Мы заинтересовались и тоже захотели помогать, - говорит Стивен. - Подумали, что нам будет несложно поддерживать бабулю. Это хороший способ ближе познакомиться с местным населением. Когда впервые навестили Шарапат эже, были счастливы провести с ней время.

- Теперь, когда жизнь понемногу возвращается в нормальное русло, мы не можем так же часто навещать Шарапат эже, поскольку у нас много работы. Но мы часто созваниваемся. Она приготовила для нас боорсоки. У меня и моей семьи сложились очень хорошие отношения с Шарапат эже. Мне интересно знать, как живут пожилые люди, и помогать им, - продолжает Стивен.

Сама бабушка Шарапат называет своего попечителя Стивом и говорит, что он очень хороший человек. Стивен удивил ее тем, что начал говорить по–кыргызски, и все барьеры сразу рухнули.

- Мы вместе пили чай, их дети принесли мне цветы. Я так рада, что встретила хорошего человека, - говорит она. - Мне кажется, что я даже помолодела после встречи с такой семьей.

Бишкекские цветы в Швейцарии

Благотворительнице из Швейцарии Элис Вегманн 68 лет. У нее три удочеренных бабушки, которым она помогает на протяжении уже нескольких лет. Каждый год она приезжает в Кыргызстан и непременно навещает своих старушек, привозя с собой большой чемодан подарков для них. Про нее рассказала Зинаида Лебедева, которую в фонде называют заслуженным волонтером, она много лет помогает лежачим подопечным на дому.

- Элис очень добрая. Когда мы с ней впервые пришли к одной из ее бабулек, то часа три помогали ей по дому.Мы с Элис вдвоем голыми руками вырвали траву, которой зарос участок, - рассказывает Зинаида Лебедева.

Иностранная гостья никогда не забывает привезти с собой швейцарский шоколад, а самое главное, всегда с удовольствием проводит с ними время. Для одиноких пожилых людей такие визиты особенно важны, они без умолку делятся своими бедами и радостями.

- Элис не боится никакой работы, чувствуется, она искренне хочет помочь каждой старушке. Надо убрать в доме - она делает, сделать массаж - не откажется, - говорит про иностранку Зинаида Анатольевна. - А еще Вегманн очень любит природу и обожает цветы. Из Бишкека она увозит семена, рассаду в бутылочках, а в Швейцарии вырастила настоящий "кыргызский" сад.

Энергия заботы и сочуствия

Нурлан - наш соотечественник, который сейчас живет и работает в Москве. Больше трех лет он участвует в благотворительном проекте фонда.

- В Кыргызстане пожилым людям не свойственно просить о помощи, если они оказались в затруднительной ситуации, то, скорее всего, стали жертвами семейных конфликтов, мошенничества, потери работы или проблем со здоровьем. Это те, кому действительно нужна помощь, социальная поддержка стариков от государства очень слабая, - говорит Нурлан.

Нурлан выбрал этот проект потому, что он оказывает не одноразовую помощь, а постоянную и на долгий срок. Эти два фактора лежат в основе деятельности "Бабушка Эдопшн", и потому выбор пал на сотрудничество именно с этой организацией.

- Поддержка - это не только ежемесячное отчисление определенной суммы. Разговоры по телефону, личный контакт очень важны, особенно во время пандемии, ведь привычные встречи ограничены. Я могу с уверенностью утверждать, что при, казалось бы, обычном общении идет обмен позитивно заряженной жизненной энергией. И ради ее возникновения, считаю, стоит жить и помогать! - уверен он. - Вторая удочеренная мной бабушка Галина - бывший медработник. Вопрос, удочерить ли бабу Галю, очень быстро решился, я был не согласен с ситуацией, сложившейся в жизни Галины, и мог на нее повлиять, взяв ее под свою опеку.

Как Марс исполняет мечты

Марс - молодой человек с очень интересной судьбой. Его предки уехали из Кыргызстана в Китай во время восстания 1916 года, и сам он до семи лет жил там, благодаря чему замечательно владеет китайским языком. Позже он и его родители вернулись на историческую родину, а вот две бабушки молодого человека остались жить в Поднебесной.

О проекте благотворительного фонда "Бабушка Эдопшн" по удочерению нуждающихся пожилых людей Марс узнал три года назад из соцсетей, где был опубликован пост о том, что один дедушка нуждается в теплых вещах.

- У меня есть свои бабушки, но они живут в Китае, у них хорошая пенсия. Когда я переехал в Кыргызстан, заметил, что здесь пенсионеры очень плохо живут. Если государство им в достаточной мере не помогает, значит, должно мобилизироваться гражданское общество, - считает Марс.

Он не только опекает двух бабушек - Зеби и Алму из Баткена, но еще и постоянно приносит в фонд гуманитарную помощь - хорошие и красивые вещи для других старушек. Марс узнал о давней мечте подопечной фонда - Елены Шуровой. Ей хотелось иметь свой холодильник. Много лет она жила и мучилась без него. А купить новый ей было не по карману. Узнав об этом, Марс подарил бабушке холодильник.

- Никогда не думал, что холодильник может быть чьей–то мечтой, ведь он есть в каждом доме. Но, когда я узнал о проблеме бабы Лены, мне было приятно сделать ей подарок, - говорит Марс.

- Конечно, пожилые люди нуждаются еще и в общении. Мы с бабой Леной нашли, как говорится, общий язык при встрече. Она рассказывает мне о своей жизни, показывает фото еще военных лет, - добавил Марс. - Общается со старшим поколением всегда полезно и интересно. В их словах столько мудрости.

Марс также говорит, что Лена эже напоминает ему его собственных бабушек - кыргызок, живущих в Китае:

- Они похожи своей заботой. Всегда хотят накормить, когда приезжаю. Я не могу поухаживать за своими, поэтому забочусь о других старушках, которые стали мне очень дороги.

горячая линия

Общественный благотворительный фонд "Бабушка Эдопшн" запускает горячую телефонную линию для оказания психологической помощи пожилым людям в период пандемии COVID–19.

Бабушки и дедушки, испытывающие психологические трудности от одиночества, смогут звонить на номера 0(559) 60–06–87 (Ширин), 0(990) 22–25–03 (Алина), 0(990) 22–23–40 (Айнурайым), поговорить, излить душу и получить профессиональную психологическую помощь абсолютно бесплатно.

Горячая линия доступна при финансовой поддержке посольства Швейцарии в рамках проекта по по защите прав и интересов пожилых людей.

Источник: газета "Веч"


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URL: https://www.vb.kg/391242
Теги:
благотворительность, пожилые люди, Швейцария, Бишкек, Кыргызстан
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