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Вскрыт канал поставок наркотиков из Джалал-Абадской области в Бишкек

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- Оксана Гут
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Ликвидирован канал поставки из Джалал-Абадской области в г. Бишкек и цех по производству наркотического средства гашиш в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

Отмечается, что в ходе проведения специальных следственных действий и обысковых мероприятий в Токтогульском районе Джалал-Абадской области в одном из домов обнаружено и изъято вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли весом 4 кг 673 гр и марихуана 690 гр., а также приспособления для изготовления наркотических средств.

По данному факту начато досудебное производство, проводятся специальные-следственные действия по установлению других лиц причастных к преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/391243
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, Бишкек, Кыргызстан, гашиш, наркотрафик, МВД
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