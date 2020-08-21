Вскрыт канал поставок наркотиков из Джалал-Абадской области в Бишкек

Ликвидирован канал поставки из Джалал-Абадской области в г. Бишкек и цех по производству наркотического средства гашиш в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

Отмечается, что в ходе проведения специальных следственных действий и обысковых мероприятий в Токтогульском районе Джалал-Абадской области в одном из домов обнаружено и изъято вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли весом 4 кг 673 гр и марихуана 690 гр., а также приспособления для изготовления наркотических средств.

По данному факту начато досудебное производство, проводятся специальные-следственные действия по установлению других лиц причастных к преступлению.