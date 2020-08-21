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Экс-советника Дональда Трампа обвиняют в хищении средств

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- Виктория Гунгер
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Экс-советник Трампа обвинен в хищении денег, собранных для стены с Мексикой. По версии следствия, Стивен Бэннон и его сообщники присвоили больше 1 млн долларов, собранных в рамках краудфандинговой кампании для проекта по строительству стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает издание DW.

В отношении бывшего советника и главного стратега президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона выдвинуты обвинения в мошенничестве, сообщается на сайте американского Минюста в четверг, 20 августа.

Как отмечается, Бэннона препроводили на берег с роскошной яхты. По версии следствия, он и три его сообщника в результате мошеннических действий присвоили сотни тысяч долларов. Эти деньги были собраны в рамках краудфандинговой кампании для проекта "Мы строим стену" по возведению заградительных сооружений на границе Соединенных Штатов и Мексики.

- Несколько тысяч жертвователей выделили на эту инициативу свыше 25 млн долларов. Организаторы сбора средств утверждали, что все деньги пойдут на проект. Но следователи полагают, что Бэннон, в частности, через контролируемую им некоммерческую организацию вывел на свои счета свыше 1 млн долларов из этих денег. И часть из них были использованы на его личные нужды. Бэннон не признал свою вину. Выступив через несколько часов после ареста в федеральном суде Манхэттена, экс-советник Трампа не признал себя виновным. Стивен Бэннон - уже не первый помощник нынешнего главы государства, представший перед судом. Ранее различные обвинения были предъявлены экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту и бывшему советнику по вопросам безопасности Майклу Флинну, - поясняет DW.

Напомним, Бэннон возглавил избирательную кампанию Трампа в 2016 году, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он до августа 2017 года был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности при Белом доме.


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URL: https://www.vb.kg/391249
Теги:
коррупция, США, Дональд Трамп, Кыргызстан, деньги
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