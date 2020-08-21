Из Германии отправили самолет для транспортировки Навального в Берлин

Алексея Навального могут вывезти в ФРГ уже утром 21 августа, сообщил DW кинопродюсер Яка Бизиль, в 2018 организовавший транспортировку Петра Верзилова в берлинскую клинику Charite, пишет DW.

Российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в больницу Омска с подозрением на отравление, готовы доставить на самолете на лечение в Германию. Об этом в интервью DW сообщил кинопродюсер и основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль вечером в четверг, 20 августа.

"По гуманитарным соображениям, по просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot, мы направим санитарный самолет с медицинским оборудованием и специалистами, с помощью которого Навального можно будет доставить в Германию", - отметил Бизиль. По его словам, в берлинской клинике Charite подтвердили готовность лечить политика.

Самолет уже вылетел из Германии, уточнил Бизиль в ночь на пятницу, 21 августа, в беседе с агентством dpa. Перелет организован на деньги частных лиц.

"Если состояние Навального позволит транспортировать его завтра утром (21 августа. - Ред.), самолет немедленно вылетит в Берлин. Его жена будет сопровождать его", - рассказал DW глава Cinema fоr Peace.