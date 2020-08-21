Омбудсмен КР призывает мэра Бишкека вернуть детям с ОВЗ здание "Оберег+"

Мэрия Бишкека переступила через конституционные и международные права обездоленных и лишенных полноценного здоровья детей Кыргызстана. С таким заявлением выступил аппарат Омбудсмена КР в связи с отъемом здания на ул. Васильева, 95 у реабилитационного центра для детей "Оберег+".

Омбудсмен КР Токон Мамытов обратился к мэру города Бишкек Азизу Суракматову с настоятельной просьбой взять на контроль и не допускать в деятельности подразделений мэрии нарушений прав, свобод и интересов ребенка, строго соблюдать статьи и нормы законодательства Кыргызстана и международных конвенций/деклараций, которые ратифицированы Кыргызской Республикой и подлежат четкому и неукоснительному исполнению. В частности – Конституции КР, Кодекса КР "О детях", Семейного кодекса КР, Конвенции ООН о правах ребенка, Конвенции ООН о правах инвалидов, Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ от 10 декабря 1948 года).

Помимо этого, Акыйкатчы напомнил о том, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил 2020-й год – Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей, отметив при этом, что забота о детях - это самое благородное, что может сделать человек в свой жизни.

Токон Мамытов обратил внимание мэра Бишкека на то, что, приняв решение о выселении реабилитационного центра "Оберег", располагавшегося в здании по адресу: ул. Васильева, 95 (Первомайский район) и передаче этого здания МТУ №13,

начальник Управления муниципального имущества мэрии Н. Тынаев переступил не только через выше обозначенный указ президента КР, но также и через конституционные и международные права обездоленных и лишенных полноценного здоровья детей Кыргызской Республики, чьи интересы должны и находятся под защитой государства и международного правозащитного сообщества

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– Уважаемый Азиз Эмильбекович, общеизвестно, что деятельность РЦ "Оберег" направлена на оказание коррекционной помощи и всестороннее развитие детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ и инвалиды) – с такими тяжелыми физическими и психическими заболеваниями, как: ДЦП, эпилепсия, синдром Дауна, умственная отсталость, аутизм, шизофрения и др. (все они являются инвалидами 1 и 2 групп, в возрасте от 4 лет и старше). До пандемии коронавируса CoViD-19 в этом Центре содержалось более 60 детей, – отметил Акыйкатчы. – Объясняя свое решение об отъеме здания по ул. Васильева-95 и передаче его МТУ №13, в мэрии сослались на "острую производственной необходимостью" и на то, что "работники МТУ №13 вынуждены работать в полевых условиях, в металлических контейнерах".

Тем самым, считает Мамытов, столичная мэрия поставили права больных детей многократно ниже прав здоровых взрослых людей – государственных служащих МТУ №13.

"И это при том, что мэрия, если разумно подойдет к имеющимся на сегодняшний день на ее балансе муниципальным фондам зданий и помещений, может использовать другие варианты для размещения МТУ №13. Без посягательства на интересы и нужды детей. Тем более детей, требующих особого внимания и медико-педагогического наблюдения за ними.

В связи с вышеизложенным обращаюсь к вам с просьбой: рассмотреть возможность отмены решения Комиссии по муниципальному имуществу мэрии г. Бишкек от 11 июня 2020 года о выселении РЦ "Оберег" из нежилого помещения по адресу ул. Васильева-95, и возврате данного помещения "Оберегу", который находился в данном здании с 2003 года, вложил средства в его ремонт, обслуживание и облагораживание прилегающей к нему территории.

Кроме того, провести законную регистрацию и оформление нежилого помещения, расположенного по адресу: гор. Бишкек, м-н Асанбай, ул. Айтиева 1/2, общей площадью 634 кв.м (в северном крыле, на 1-ом и 2-ом этажах), которое было передано РЦ "Оберег" в рамках меморандума "О взаимодействии и сотрудничестве между мэрией г. Бишкек и Реабилитационным Центром "Оберег"" от 28 апреля 2018 года. Где за минувшие три года уже создан Центр инклюзивного образования "Оберег+", занимающийся развитием как здоровых детей, так и детей с ОВЗ. То есть, призываю мэрию города Бишкек выполнить гарантии и обещания, которые она документально оформила с РЦ "Оберег", а также исключить любые возможные недопонимания или нарушения указанного выше меморандума", - говорится в обращении.