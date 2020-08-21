Все, как в КР. Во сколько бюджету обходятся "золотые депутаты" Казахстана?

В Казахстане прошли выборы в верхнюю палату парламента. В Кыргызстане они только предстоят. Но, как выяснилось, наши соседи задаются теми же вопросами, что и в КР – кто все эти люди и что они делают в Сенате и ЖК?

Волнуют их, как и нас, не только "невидимые заслуги парламентариев", а больше цена, в которую они обходятся налогоплательщикам.

Казахстанское издание Kz.media провело анализ эффективности нардепов и их стоимости для бюджета.

Как выяснилось, в года на обслуживание одного депутата Сената бюджет РК тратит 90 с лишним миллионов тенге (около 17 миллионов сомов), и это не считая зарплат.

- Изначально двухпалатные парламенты задумывались для придания законодательной власти большей устойчивости, стабильности и предсказуемости. Верхняя палата с более сложным механизмом формирования призвана была компенсировать излишнюю демократическую резвость и радикализм нижней палаты. То есть в политическом раскладе верхняя палата замышлялась как консервативно-охранительный барьер, призванный нивелировать вольнодумство и популизм палаты нижней. Увы и ах, за двадцать пять лет существования казахстанского парламента, его нижняя палата не то что в вольнодумстве, но вообще ни в какой самостоятельной мыслительной деятельности замечена не была. Там такое непроходимое сонное царство и идейная бесцветность, что в отношении него напрашивается лишь одна устойчивая ассоциация – с болотом. Казахстанский парламент послушно штампует законы, спущенные из правительства или администрации президента. Помню всего один случай, когда Мажилис (нижняя палата) второго созыва и правительство не сошлись во мнении по поводу Земельного кодекса - это было в 2003 году. Из-за разногласий с депутатами правительство во главе с премьер-министром Имангали Тасмагамбетовым даже подало в отставку. Кстати, если мне не изменяет память, парламент второго созыва был единственным приличным депутатским собранием за всю его историю. В нем было много, не скажу, что великих, но по крайней мере ярких политиков - Серикболсын Абдильдин (лидер оппозиционной Компартии Казахстана), Валентин Макалкин, Серик Абдрахманов, Ерасыл Абылкасымов, Владислав Косарев, Гани Касымов, Жармахан Туякбай (впоследствии возглавивший ОСДП), Серикбай Алибаев. Уверен, эти фамилии еще помнят многие казахстанцы, - подчеркивает автор статьи.

Со следующего, третьего, созыва парламент превратился в абсолютно скучное и безликое собрание странных и во многом случайных людей.

- Иначе и быть не может. Сама избирательная система с пропорциональным принципом формирования парламента и маслихатов, ужасными бюрократическими фильтрами, выхолостила представительные органы, лишив их какой-либо интриги, плюрализма и конкурентности. Яркие и нестандартно мыслящие политики в эту систему не вписываются. Их так и называют – несистемными. Парламент в нынешних условиях - всего лишь ширма, псевдодемократическая декорация, скрывающая главных законодателей страны - президента, его администрацию и правительство.

В депутаты у нас идут не по велению сердца и не по общественному призыву, а только с одобрения партии власти и по спискам, утвержденным председателями региональных нуротановских филиалов. То есть акимами. Какое уж там вольнодумство. В парламент идут люди смирные, дисциплинированные, в основном чиновники, бюджетники и партийные функционеры, которые никогда публичной политикой в классическом ее понимании не занимались. Поэтому на 99 процентов уверен – простые граждане понятия не имеют, кто представляет их интересы в Мажилисе. Еще большей загадкой для людей является верхняя палата. Люди в массе своей вообще не представляют, что такое Сенат и для чего он нужен. Больше того, я уверен, что этого не знают и сами сенаторы. Но все точно знают: парламентское кресло - удобная синекура, почетная должность и очень хлебная, - говорится в статье.

По конституционному закону "О парламенте РК и статусе его депутатов" все депутаты, как нижней, так и верхней палат, обеспечиваются за счет государства безвозмездным служебным жильем с мебелью, транспортным, лечебно-оздоровительным и санаторно-курортным обслуживанием, бесплатным проездом внутри страны по так называемым командировочным нуждам.

Также они получают зарплату в соответствии с единой системой оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет бюджета. Самое интересное – информация о размерах окладов данной категории работников имеет гриф "для служебного пользования", поэтому сколько получают и без того живущие на полном иждивении мажилисмены и сенаторы, никто толком не знает.

- В последний раз о повышении депутатских окладов в прессе писали три года назад – их средний размер тогда подняли до 700 тысяч тенге (окончательный размер зависит от стажа работы), поскольку слуги народные сильно жаловались на то, что получаемые ими зарплаты не позволяют эффективно заниматься законотворческой деятельностью. Сегодня с учетом индексаций средняя зарплата мажилисмена и сенатора, по всей видимости, достигла 1 миллиона тенге. Хотя я могу и ошибаться. Зато расходы бюджета на содержание парламента известны очень хорошо. Для обслуживания высшего законодательного органа страны создано отдельное госучреждение "Управление материально-технического обеспечения". При нем есть три дочерних госпредприятия – "Автохозяйство УМТО" (занимается транспортным обеспечением депутатского корпуса), "Дирекция административных зданий УМТО" (обслуживание и ремонт административных и жилых помещений), "Инженерный центр УМТО" (компьютеры, интернет и прочее). Расходы этих организаций идут через портал госзакупок, поэтому их легко проследить. К примеру, на 2020 год "Управление материально-технического обеспечения" (далее УМТО) заключило со своим дочерним автохозяйством договор путем закупа из одного источника на транспортное обслуживание на сумму 1,3 миллиарда тенге. А с "Дирекцией административных зданий" заключили несколько договоров на общую сумму в 2,5 миллиарда тенге. Еще на 1 миллиард с лишним УМТО заключило договоры с "Инженерным центром" на техподдержку информационных систем и видеосвязи. Стоит отметить, что на балансе УМТО помимо административных зданий (здание Сената, Мажилиса, блок В Дома министерств) находится два жилых комплекса Нурсая-1 и Нурсая-2 на 188 квартир и два общежития на 156 квартир. Всего же в бюджете 2020 года УМТО на обеспечение деятельности обеих палат парламента выделено 14 млрд 391 млн тенге, - резюмирует автор.

С помощью несложных арифметических расчетов можно получить точную сумму расходов республиканского бюджета на каждого народного избранника.

ДЕПУТАТОВ СЕНАТА – 49, ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА – 107. ВСЕГО - 156. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО В 2020 ГОДУ НА КАЖДОГО ИЗ НИХ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО 92 МЛН 250 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ (более 17 миллионов сомов)

- Кстати, на выборы 17 сенаторов тоже потратили деньги – республиканский бюджет на это дело выделил ЦИК 254,7 млн тенге (или более 47 миллионов сомов). Получается, что выборы каждого сенатора обошлись почти в 15 миллионов тенге. Неслабо. При таких расходах сенаторы и мажилисмены в буквальном смысле становятся золотыми, а сам законодательный орган с двумя невнятными палатами – неподъемной для налогоплательщиков роскошью. Напоследок отмечу, что парламент в казахстанской политической системе далеко не самый дорогой институт. На обеспечение деятельности главы государства, первого президента и премьер-министра выделяют намного большие суммы. Бюджет Управления делами президента в этом году составил 72 млрд тенге. Плюс еще 20 млрд тенге выделено для УДП на содержание своих собственных медицинских учреждений и курортов, в которых лечатся и поправляют здоровье, подорванное государственной деятельностью, лидеры страны, члены кабмина, а также депутаты парламента. Плюс еще 20 с лишним млрд тенге бюджет потратит в этом году на охрану первых лиц страны. Помните крылатую фразу "кто как содержится, тот так и работает"? И чего спрашивается эти господа требуют от тех, кто получает минимальную зарплату в 42 500 тенге (около 8 тысяч сомов)? - задался вопросом автор статьи.

В принципе, все как в Кыргызстане - "карманный" парламент, колоссальные расходы, минимальная эффективность. А с учетом огромного количества "старых" лиц среди кандидатов ЖК, перемен от нового созыва ждать маловероятно. Но, как говорится, поживем - увидим.